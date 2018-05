Las nuevas autoridades del PL se alistan para asumir

Las nuevas autoridades del Partido Liberal asumirán oficialmente sus cargos el próximo viernes. La diputada Ana Pereyra es la nueva presidenta del Comité Ejecutivo que tiene 35 miembros.

Tras un proceso electoral salpicado de sospechas y polémicas, las autoridades del PL asumirán el 1 de junio.

Ana Pereyra será la nueva presidenta por los próximos cuatro años. El Comité, además, está integrado por 34 miembros entre los que se destacan: Eduardo Hardoy, Zulma Garay, Antonio “Tito” Cheme, Marcelo Frattini, entre otros.

La lista de Pereyra evitó el enfrentamiento en las urnas tras acordar el armado de una lista única con Marcelo Frattini, el líder de la lista que le disputaba la presidencia.

Se debe recordar que no pudo competir en las internas, la grilla de Ricardo “Caito” Leconte, por supuestas irregularidades que derivaron en la judicialización del proceso interno.

La Justicia Federal rechazó un pedido de intervención al partido realizado por Leconte, quien insiste en que lo “proscribieron”.

“Hay elecciones este domingo, en pocas localidades, en Goya y Mercedes, y la mayoría de las localidades se unificaron o presentaron listas únicas”, confirmó la Junta Electoral.

“No habrá elecciones en el Partido Liberal porque todo ya está acordado y, lamentablemente , 35 personas van a decidir el futuro del partido, arrogándose la representación de 53 mil afiliados”, se quejó Leconte.

La nueva conducción liderada por Pereyra sólo sería una continuidad de la anterior liderada por Julián Miranda Gallino. La diputada formó parte del Comité.

Miranda Gallino manda desde 2014, cuando se impuso en las elecciones.

En aquella oportunidad, hubo más de 71 mil afiliados habilitados para sufragar en 16 municipios. Hoy, los afiliados son 50 mil.

Hace unos días, la lista de Leconte salió a decir que: “La gravedad del proceso de fraude que sufre el Partido Liberal aún no tiene una definición final. Así lo afirma el candidato de la lista “Por siempre liberales” Ricardo G. “Caito” Leconte. Las decisiones discrecionales de la conducción que encabezan Julián Miranda Gallino, “Titito” Cheme, Any Pereyra y Eduardo Hardoy no están convalidadas por la Justicia”.

Anticiparon, además, que “actualmente se tramita ante la Cámara Nacional Electoral, con sede en la ciudad de Buenos Aires, el Recurso de Queja planteado por los representantes de las listas que encabezan Ricardo “Caito” Leconte para el Comité Ejecutivo y Nieve Garay para el Comité de la Capital”.

“La Junta Electoral Partidaria da como un hecho la unidad de dos listas para evitar el voto y consagrar, así, como presidente del Comité Ejecutivo a Any Pereyra (quien con su sector pidió la intervención del Partido en 2013, nombrando a Chango Pérez en el cargo) y del Comité Capital a Eduardo Hardoy (quien siendo presidente de Capital, pidió la intervención del comité y fue ungido interventor en 2011). Unidad que no es posible concretar ya que los plazos de la convocatoria han vencido y “son perentorios e improrrogables” como lo estableció el 20 de abril el Juzgado Electoral”, se quejaron.