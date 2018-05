Los partidos provinciales avanzan con la paridad

El partido que lidera el vicegobernador Gustavo Canteros, avanzó con la incorporación de la paridad de género en su agenda. De esta manera, son al menos tres los sellos provinciales que se sumaron a la iniciativa nacional.

La incorporación de un 50 por ciento de participación femenina en las listas de los órganos partidarios formó parte del temario del Congreso Extraordinario de Proyecto Corrientes, que decidió sumar esta reestructuración cuando venzan los plazos de mandato de las autoridades, en 2019.

La iniciativa se basa en la ley nacional 27.412 que contempla la paridad de género tanto en la conducción partidaria como en el Congreso de la Nación. Si bien no es obligatoria para los partidos provinciales ya que la ley electoral local no está adecuada a la nacional, ya son tres los sellos que avanzan en ese sentido.

Uno de los primeros en adecuarse a la normativa sancionada por el Congreso de la Nación fue el Partido Liberal (PL) que, a través de una reglamentación interna aprobó la paridad de género en los órganos que integran el partido, el cual, actualmente preside Any Pereyra.

La diputada provincial, además, había expresado la necesidad de dar curso a la reforma política en la Legislatura, e incluir el debate de la paridad de género en cuerpos parlamentarios. Por el momento, conviven varios proyectos, tanto del oficialismo como desde la oposición en ese sentido.

Al igual que Proyecto Corrientes, otro de los socios fuertes de ECO+Cambiemos, Encuentro Liberal (ELI) aprobó hace aproximadamente un mes, modificar su estatuto para establecer la paridad de género.

En tanto, en el PJ, dirigentes habían planteado la necesidad de adecuar la estructura partidaria a la normativa nacional ante el Consejo Provincial. Precisamente fue desde este sello que se impulsaron iniciativas de leyes, tanto provinciales como comunales para avanzar con la paridad. En tanto, aún se debe la discusión interna.

En Corrientes Capital, la iniciativa avanzó para su tratamiento en el Concejo Deliberante, sin embargo, tras naufragar varias veces la última sesión, el proyecto de ordenanza volvió a la comisión de Género y Diversidad, donde espera la posibilidad de un nuevo impulso.

En la Legislatura, recientemente la diputada del oficialismo, Eugenia Mancini, presentó una propuesta para otorgar mayor participación a las mujeres en el cuerpo parlamentario. Este convive con expedientes presentados años atrás.

Vale señalar que en el cuerpo, la Banca de la Mujer presentó un Observatorio y una Red de Apoyo. Los temas que buscarán tratar este año son el liderazgo y participación política, el rol de la mujer e igualdad de oportunidades.

También desde este espacio se buscará avanzar con la ley de paridad de género, como así la necesidad de un empoderamiento económico de las mujeres, considerando que éstas perciben una brecha salarial, en relación con los hombres.