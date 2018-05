Se cumplió un año de la internación del bebé abusado, luego de haber sido restituido a su madre biológica

El viernes pasado se cumplió un año de la internación del bebé, que ya tiene un año, en el Hospital Juan Pablo II por golpes y abuso que habrían sido ocasionados de parte de su madre biológica. Días antes de esta internación, la jueza Rosa Esquivel pidió que la familia del corazón lo reintegre a su mamá de sangre, quien ya tenía antecedentes.

“El está en nuestra casa a cargo de mi hermana, es muy activo y simpático. En septiembre va a cumplir dos años. Mi hermana está a cargo y ya se entregaron todos los papeles para el trámite de adopción”, contó ayer a El Litoral Karina Sosa, tía del corazón del pequeño.

Respecto a la familia biológica dijo: “No tuvo ningún tipo de acercamiento con su madre biológica. El Copnaf está haciendo el seguimiento del caso y hacen visitas a nuestro domicilio”.



Caso

El 25 de mayo de 2017 ingresó a Urgencias del Pediátrico un bebé con fracturas en el cráneo y signos de abuso en todo su cuerpo. Desde diciembre de 2016 estaba a cargo de una familia del corazón porque ya había ingresado a dicho nosocomio por golpes, sin previo aviso una semana antes de ese 25 de mayo le habían restituido a la madre biológica, quien nuevamente le habría ocasionado abusos.

“El viernes pasado la jueza Rosa Esquivel pide que se lo reintegre a su mamá biológica. No nos explicó las razones de esta decisión, dijo que habíamos hecho mal los trámites y que no teníamos autoridad sobre el niño para cuestionar su accionar”, contó Karina Sosa en ese momento a este diario.

Sosa, que es asistente social, cuestionó la decisión de la jueza y afirmó que “esto se pudo haber evitado si me hubiesen escuchado o hecho el seguimiento como corresponde” y expresó que “por un trámite administrativo, el bebé está a punto de morir”.

Luego de los trámites necesarios, marchas y junta de firmas, se logró que formalicen que el niño vuelva con su familia del corazón quien manifestó y lo sigue manteniendo que lo quiere adoptar.