Supermercados recibieron listas con aumentos del 10% y carnicerías prevén ajustes

El sacudón financiero provocado por la suba del dólar a fines de abril, replicará nuevamente en los supermercados, dado que las listas de los proveedores llegaron con aumentos que rondan el 10%.

Un ajuste que todavía no se exhibe en las góndolas, debido a que avanzan las negociaciones para reducir ese monto. No obstante, ya aumentaron los precios de algunos productos importados.

Al respecto, el gerente de ventas de un supermercado local, Raúl Rogido, expresó a El Litoral: “En la semana los proveedores de distintos insumos, han llegado con listas con productos que están hasta un 10% más caro. Por ahora no hemos tocado los precios de las góndolas. Todavía estamos negociando con la esperanza de una retracción por parte de los proveedores, porque tenemos muy pocas ventas. Estamos ante un consumidor que evita comprar cuando suben los precios y que se maneja sólo buscando ofertas”.

Si bien los supermercados recibieron la lista de productos con precios actualizados, están negociando con los proveedores que el aumento sea en menores niveles, para evitar una nueva caída en la venta. De todas formas, hubo subas en productos lácteos de algunas marca, en el café importado y en la harina.

Por otra parte, el jefe de compras de otro supermercado, Eduardo Quiróz, dijo: “La empresa está tratando de minimizar las consecuencias de la devaluación ofreciendo ofertas, pero dependemos mucho de los proveedores. En los últimos hubo modificaciones en algunos precios de artículos de limpieza y almacén, el resto todavía se está analizando. A medida que avanzan los días vamos viendo cómo es la tendencia del dólar”.

Productos

Lo cierto es que las listas con nuevos costos ya llegaron a los supermercados, que se están preparando para una nueva modificación de los precios, aunque esperan que los porcentajes no sean tan altos para que no afecte en el nivel de ventas.

Entre los productos que tienen previsto aumentar se encuentra la yerba, los lácteos, y el pan (por los últimos aumentos de la harina).

Carnicerías

La carne es uno de los alimentos más consumidos por los argentinos, y hasta la fecha no tuvo modificaciones en sus costos. No obstante, desde las carnicerías anunciaron que prevén incrementos para la próxima semana ya que a fin de mes será más caro el derecho de faena del frigorífico y esperan subas en la nafta.

“Por el momento el precio de los diferentes cortes cárnicos se mantiene pero sabemos que tendremos un aumento, porque ya nos avisaron que a fin de mes subirá el derecho de la faena de frigorífico. Siempre en esta época empiezan a escasear las vacas y suceden los cambios de los costos”, indicó a este medio Enrique Lorenzo desde una carnicería.

En esta misma línea, el carnicero Hugo Lucena anunció: “La semana que viene podría haber un movimiento en el precio, no sólo por el derecho de faena sino también porque subirá el transporte por el combustible. Todo eso influye”.

Más allá de los incrementos registrados en algunos productos, la semana que viene o bien a comienzos de junio podría haber nuevas modificaciones en los precios.