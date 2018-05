Cristina le respondió a Macri: "Tratar de loca a una mujer, típico de machirulo"

La ex presidente Cristina Kirchner respondió los dichos de Mauricio Macri, quien les había solicitado a los peronistas que no siguieran "las locuras" de CFK en el debate legislativo por las tarifas de los servicios públicos.

"Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo", contestó la mandataria en redes sociales.

Tratar de loca a una mujer.

Típico de machirulo. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 28, 2018

En un mensaje que se grabó esta mañana en la Quinta de Olivos y que fue transmitido por la línea oficial de Presidencia, el líder de Cambiemos hizo un último intento por evitar que este jueves el Senado convierta en ley el proyecto que busca retrotraer las tarifas de los servicios a noviembre del año pasado.

"Les pido que demuestren que existe un peronismo confiable que no se deja conducir por las locuras de Cristina Fernández. Confío en que van a actuar de manera racional, porque la etapa del despilfarro se terminó. La Argentina no puede gastar más plata de lo que le ingresa. Apelo a la responsabilidad de senadores y gobernadores peronistas. No me voy a cansar de convocar a todos los sectores a dialogar, a acordar, a buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad. No importa quién esté hoy en el Gobierno. Tenemos que ser capaces de mirar más allá de nuestros egos y tomar decisiones pensando en todos, con buena fe , con el corazón y con la mirada puesta solo en un futuro mejor para los argentinos", aseguró Macri.

Infobae