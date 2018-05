“Tenemos suficientes valores para no optar por la muerte de nadie”, consideró Stanovnik e instó a que “no nos dejemos colonizar”

Durante la homilía que pronunció ayer en Santa Ana el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, primero realizó un repaso sobre la historia de la localidad que, aclaró, fueron extraídos de las actas publicadas por la Academia Nacional de Historia.

“Originalmente el municipio de Santa Ana fue una reducción indígena organizada en una comunidad y dirigida por los padres franciscanos. A mí la palabra reducción nunca me resultó muy simpática, porque tiene como una nota negativa”, expresó monseñor. Al mismo tiempo continuó “a uno le da la impresión de que fueron reducidos a la fuerza”.

“No fueron reducidos a la fuerza porque no pueden dos o tres frailes reducir a una nación entera”, consideró Stanovnik, quien continuó comentando que los primeros habitantes de la zona pertenecían a la Nación Guácara y que fueron evangelizados por los franciscanos.

En este punto, destacó que “los habitantes eran agricultores y de hábitos pacíficos”. Al mismo tiempo indicó que “en un principio más del noventa por ciento de la población eran nativos y sólo un pequeño porcentaje eran blancos. Pero con el paso del tiempo, se fueron fusionando y eliminando así las diferencias”.

“Estos datos de la historia nos permiten dar gracias a Dios porque no arrancamos nuestras raíces. Es muy importante reconocer de dónde venimos y cómo nos fuimos constituyendo como pueblo. Es muy importante la memoria. La memoria nos da identidad”, planteó monseñor. Tras lo cual prosiguió: “El que pierde la memoria de sus propios orígenes en la historia personal, se enferma. Psicológicamente es un hombre desorientado”. Por eso, consideró que “son importantes las raíces, no para restaurarlas, sino para regenerarlas permanentemente”.

Inmediatamente comparó con el trabajo realizado por el Gobierno Provincial en el templo. Aunque acotó que si bien con las obras ejecutadas mantuvieron su aspecto tradicional, “al mismo tiempo fue renovado”, acotó.

En tanto, reflexionó que “la restauración siempre va unida a la renovación”. Sobre esto, ejemplificó una persona con el paso de los años tiene la misma identidad pero “va creciendo y evolucionando”.

Debate por el aborto

Y en este contexto, posteriormente retomó el ejemplo de lo sucedido en los inicios de la población cuando se produjo “una pacífica fusión” entre la cultura europea y la nativa, pese a las grandes diferencias que había entre ellas.

“Me parece muy importante rescatar esto para poder aprender a vivir con las diferencias. A convivir con las diferencias”, afirmó Stanovnik, que acotó “no es fácil” e insistió “no es fácil”.

Asimismo, aclaró que “tampoco es fácil para la Iglesia, todos estamos aprendiendo”.

“Eso es optar por la vida, es decir, dar lugar a todos, aun aquel que aparece como molesto, diferente e indeseado. Ya sabemos a lo que me refiero: al gran debate que estamos teniendo como país”, aseveró el arzobispo, quien continuó “tenemos que cuidarnos todos. Tenemos capacidad para cuidarnos todos”.

“Tenemos suficientes valores en nuestras raíces para no optar por la muerte de nadie, menos del concebido”, estimó monseñor, que reiteró “tenemos capacidad para cuidarnos”.

Y luego, señaló que “hay propuestas de leyes extraordinarias para cuidar la vida tanto del concebido como de la madre, independientemente de las circunstancias en que esa vida fue concebida. Es posible hacerlo, ojalá optemos por la vida. No nos dejemos colonizar”.

Con respecto a esto, expresó que “el mejor modo de colonizar a una persona individual o a un pueblo es cortale las raíces. Es borrarle la memoria e introducirle otros relatos para sus necesidades que se la va a satisfacer el colonizador. Por eso es importante cuidar a la familia”.

Después invitó a dar gracias a Dios por todo y reconocer que la vida es un don.