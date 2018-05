El Gobernador podría ir a Mendoza

Medios nacionales aseguran que la cúpula de la Unión Cívica Radical prevé reunirse el viernes en Mendoza para discutir las proyecciones hacia 2019.

Según el diario porteño Clarín, una vez por mes, en la sede del comité de Alsina al 1700 o en otro lugar, se reúne la verdadera cúpula radical. Allí el núcleo de dirigentes que analiza la situación del país y de Cambiemos lo integran Cornejo, Morales, Negri, José Cano, Gustavo Valdés, Ricardo Colombi, Enrique “Coti” Nosiglia y Ernesto Sanz. A veces, se suma alguien más.

El radicalismo ya empezó a recorrer el país y mostrar a la liga de gobernadores oficialistas. Así se inició, diez días atrás, un encuentro que será periódico de los cinco mandatarios provinciales de Cambiemos, del que participan Cornejo (Mendoza), Morales (Jujuy) y Valdés (Corrientes), junto con María Eugenia Vidal (Provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (Capital Federal). El próximo se hará el viernes, 1 de junio en Mendoza.

De allí surgen reflexiones como el reconocimiento que desde el nacimiento de Cambiemos, el macrismo, por venir de otro palo, denigraba la vieja política y al llegar al poder creyó que sólo con la gestión alcanzaba. Los radicales creen que en la Casa Rosada creyeron que las elecciones legislativas eran un cheque en blanco y no apenas un crédito para no volver al pasado. “Después de ganar las elecciones algunos decían que la discusión por la reforma previsional iba a ser una noticia de la página 20 y resultó ser tapa de todos los diarios”, ironizó un miembro de esa mesa.

El radicalismo tiene dos cosas claras: si Macri es reelecto, debe haber un programa de gobierno de Cambiemos, no del PRO con acompañamiento de sus socios como ocurre ahora; y en segundo término, la UCR, por peso específico, debe ocupar cargos claves en el próximo mandato, aunque para ello debe antes consolidar a nivel nacional a sus principales referentes para enriquecer la coalición.