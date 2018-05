El gobierno de Trump desconoce la ubicación de 1.500 chicos migrantes

La pregunta explotó con ira en los últimos días: ¿dónde están los chicos? Para casi 1.500 de ellos, el gobierno federal ya dio una respuesta: no lo sabe.

Una decisión del presidente Donald Trump de aplicar “tolerancia cero” para los inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos -hombres, mujeres y niños que, en muchos casos, buscan asilo- ha forzado la separación de cientos de familias a manos de agentes fronterizos, el último giro en la política migratoria de la Casa Blanca duramente condenado por la oposición demócrata y activistas, que afirman que no tiene precedente en la historia del país.

La nueva política, dictada por el fiscal general, Jeff Sessions, a principios de abril último, busca recortar la llegada de migrantes de América Central, que en muchos casos huyen del crimen y la narcoviolencia, al servir como un “fuerte disuasorio”, según reconoció el jefe de gabinete, John Kelly.

La furia antitrumpista terminó de explotar en los últimos días y no escatimó en palabras para denostar la nueva línea, tildada de cruel, inhumana, despiadada, ilegal y en las antípodas de los valores históricos de Estados Unidos, que se precia de ser “una nación de inmigrantes”.

La poderosa Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu, según sus siglas en inglés) ya presentó una demanda en contra de la medida en un tribunal de California, y denunció que “cientos de niños de hasta 18 meses están en peligro de sufrir un trauma de por vida”.

Pero la nueva directiva marca la determinación de la Casa Blanca de cambiar el perfil migratorio de Estados Unidos, una de las banderas distintivas de la campaña de Trump que más encendió a su coalición, y cuyo mayor ícono es el prometido muro en la frontera con México, que aún está en veremos.