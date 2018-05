Fin de semana largo: en Corrientes y en el país hubo poco gasto por parte de turistas

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), el último fin de semana largo dejó como saldo unas 870 mil personas que viajaron por el país, aunque “las familias fueron muy medidas y hubo poco desembolso, fuera de los gastos habituales que requiere el turismo”. Específicamente, señalaron que los viajeros realizaron un gasto directo de 1.945 millones de pesos en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional, y que “se notó que hubo menos viajes a países limítrofes por compras y turismo”.

Además, puntualizaron que la estadía promedio fue “relativamente breve”, con 2,6 días “con la mayor parte de la gente trasladándose el mismo viernes y volviendo el domingo”; y el desembolso promedio diario por persona fue de $860, “menor al de los fines de semana largos anteriores”.

Si bien generalmente la Came realiza un repaso de la situación turística de cada provincia durante los feriados o fines de semana largo, en este último informe Corrientes no tuvo influencia en el sondeo, lo que deja entrever que el movimiento de viajeros no fue determinante en la provincia.

Vale recordar que el Gobierno nacional había implementado descuentos del 30% en pasajes de larga distancia para fomentar el turismo interno, y desde algunas boleterías de la terminal de ómnibus de la ciudad habían indicado a El Litoral que ya se comenzaron a aplicar dichas rebajas, aunque no tuvieron las ventas que deseaban. También los hoteles capitalinos tuvieron una ocupación baja.