Gabriela Michetti: “No va a haber ajustes que lastimen a nadie”

La vicepresidenta Gabriela Michetti aseguró que “no va a haber ajustes que lastimen a nadie”, en tanto que reconoció la magnitud de marcha opositora del viernes pasado pero afirmó que “la patria estaba en peligro en 2015” y no en la actualidad.

En declaraciones a Cadena 3 dijo que “no va a haber ni ajustes que lastimen a nadie, ni cosas que vayan en contra de un sector de la población”.

“Lo que va haber es la posibilidad de ir transitando este momento difícil de la Argentina, pero haciéndolo con una convicción, que es la que de este esfuerzo no vamos a volver a otros esfuerzos más adelante, sino que de acá vamos a ir a un crecimiento y desarrollo del país”, agregó.

Por otra parte, en diálogo con Radio Nacional, Michetti se refirió a la marcha en el Obelisco que el sector más duro de la oposición, de mayoría kirchnerista organizó para oponerse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional bajo el lema “La Patria está en peligro”.

Si bien expresó que “hay que tener respeto por estas manifestaciones de la población”, rechazó la consigna convocante a dicho evento.

“Nosotros creíamos que la Patria estaba en peligro en 2015, por eso hicimos la campaña que hicimos”, indicó.

Al describir la etapa actual, la vicepresidenta sostuvo que el país está “en un momento de transición hacia el crecimiento y el desarrollo”. “Si vos venís gastando todos los años más de lo que ganás, hay un año en que le vas a tener que decir ‘se acabó’, porque si no vas a terminar frito. La Argentina venía haciendo ese juego”, explicó.