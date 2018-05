Iván Duque se impuso en Colombia, pero no evitó la segunda vuelta

El candidato del Centro Democrático Iván Duque se impuso ayer por amplio margen en las elecciones presidenciales, pero no logró superar el umbral necesario y Colombia deberá votar el próximo 17 de junio en una segunda vuelta con Gustavo Petro, quien quedó en segundo lugar, para definir quién será el próximo presidente. Se tratan de las primeros comicios luego del acuerdo de paz firmado por el mandatario Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Duque obtuvo 39,12% de los votos con el 99% de las mesas escrutadas y quedó lejos de acceder a la presidencia en primera vuelta al no superar el 50% de los sufragios válidos. El candidato de la centroizquierda Gustavo Petro alcanzó el 25,09% y competirá en el balotaje para definir quién será el futuro gobernante.

En las primeras elecciones presidenciales desde que se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a finales de 2016, los votantes fueron a las urnas para definir al sucesor de Juan Manuel Santos, quien dejará la presidencia en agosto tras ocho años de gestión en la que ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para acabar más de 50 años de conflicto. La participación, que durante las elecciones de 2014 y previo al acuerdo se ubicó en el 40,65%, ayer llegó a ubicarse en el 53,18%, por encima del promedio histórico. Las votaciones cerraron después de ocho horas en la que los electores acudieron a las urnas. Las autoridades electorales iniciaron de inmediato el conteo de los votos en todo el país, el cual poco después de una hora y media ya habían alcanzado el 99% de las mesas escrutadas.

Duque, durante la campaña electoral, sostuvo en reiteradas oportunidades su intención de modificar el acuerdo con los ex rebeldes de las Farc y buscará encarcelarlos por crímenes cometidos durante el conflicto de cinco décadas.

El izquierdista Gustavo Petro, segundo en los comicios, defiende los términos del acuerdo de paz, pero su intención de cambiar el modelo económico para cumplir su promesa de reducir la pobreza y la desigualdad causan temor entre un sector del electorado y de los empresarios.

Detrás de Duque y Petro está el matemático independiente Sergio Fajardo, el ex vicepresidente de centroderecha Germán Vargas Lleras -quien cuenta con el apoyo del gobernante partido de Santos-, y el candidato del Partido Liberal, Humberto De La Calle.