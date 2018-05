Piden que detenido por homicidio sea alojado en la Unidad Penal N° 6

A cuatro meses del asesinato de Oscar Ramón García de 40 años en la localidad de San Luis del Palmar, su familia espera que el principal imputado en la causa, sea alojado en la cárcel de San Cayetano a la espera del juicio.

En diálogo con El Litoral, Miriam Elizabeth Gauto, denunció que Rubén Rodríguez, principal acusado de cometer el homicidio aún continúa detenido en la alcaída de San Luis del Palmar por tener cierta protección.

“Dos veces se pidió que sea trasladado en la Unidad Penal N° 6 y nadie nos escuchó. La causa está en manos de la jueza de instrucción, Norma Agrasso de Caballero y la fiscal Sonia Meza. La verdad se avanzó muy poco. Es una falta de respeto. Rodríguez tendría que estar en una cárcel a la espera del juicio”, dijo Gauto acongojada.

“Este hombre me destruyó y me quitó a mi marido. La Justicia es tan lenta, queremos que él sea trasladado y condenado”.

En cuanto a la investigación, precisó que, “todavía no se entregó el informe de pericia balística. Rodríguez estuvo prófugo dos meses y luego se entregó en la Comisaría de San Luis del Palmar, tras la muerte de su padre Lorenzo quien tenía cerca de 70 años y fue testigo del homicidio”.

“Las causas del crimen las desconozco. Hace unos diez años atrás, mi esposo había tenido un percance con la familia Rodríguez por el robo de porcinos de nuestra propiedad, aseveró la viuda quien pretende que se aceleren los tiempos procesales.

El crimen

El hecho se produjo el 6 de enero de este año en una fiesta familiar que se realizó en el paraje Quinta Sección de San Luis del Palmar. Era el cumpleaños del abuelo de Gauto. Al evento concurrieron familiares, vecinos y amigos.

“Mi marido era acordeonista también, así que amaneció musiqueando. Yo me había retirado temprano y regresado a la casa de un familiar.

“Al amanecer vimos que el caballo de mi esposo andaba solo como perdido”.

Se inició la búsqueda y García fue encontrado cerca de una tapera gravemente herido de un disparo.

Lo auxiliaron y lo trasladaron al Hospital Escuela donde estuvo internado en terapia intensiva hasta que el 26 de enero, sufrió una descompensación y falleció.