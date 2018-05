Probienestar: tras denuncia de un defensor de los vecinos, investigan si hubo anomalías

Entre los reclamos que recepcionó en los últimos tiempos la Defensoría de los Vecinos de Saladas, figuran los realizados por jubilados sobre la distribución de los bolsones de alimentos que el Pami otorga a través del programa Probienestar. En primera instancia, el citado funcionario solicitó información a la delegación provincial del organismo nacional. Pero habría recibido respuestas que consideró insuficientes por lo que resolvió hacer una denuncia en el Juzgado de Instrucción y Correccional de la ciudad a fin de que inicien una investigación.

Sobre esto, el Defensor de los Vecinos, Miguel Angel Gómez, contó a El Litoral que comenzó a recibir distintas quejas referidas a la entrega de mercadería que se realiza mensualmente en el Centro de Jubilados “Sargento Cabral”. En este contexto, explicó que los argumentos esgrimidos en las denuncias en su oficina podrían clasificarse en tres. “Recepcionamos muchos reclamos de personas que estaban anotadas, pero no le daban los bolsones, diciéndoles que ya hay un cupo para Saladas de 639. Es decir, ese es el número de los titulares y, por lo tanto, todos los demás pasan a ser suplentes y aunque sean jubilados no pueden acceder a ese beneficio. Supuestamente, sólo podrán recibir si alguno de los titulares fallece o bien no retira su bolsón y, así, sobra para algún suplente”, precisó Gómez. Pero aclaró que “esa es sólo una de las situaciones porque después también recibimos quejas de quienes manifestaron que estaban recibiendo menos mercaderías de las que les corresponden”.

En este punto acotó que el programa Probienestar contempla la entrega de bolsones de alimentos y el contenido de estos depende de la categoría del beneficiario. “Por ejemplo, si se trata de un abuelo solo, recibe siete alimentos no perecederos. Si tiene dos o más personas a cargo, ese número se eleva”, destacó el Defensor de los Vecinos.

Tras lo cual agregó que “también registramos reclamos de personas que son titulares, pero no siempre las recibían”. Con respecto a esto precisó que “como en dos días hacían la entrega, a veces los jubilados no se enteraban y, por consiguiente, no retiraban su bolsón. Al mes siguiente, cuando iban a retirarlas, les decían que como no concurrieron la vez anterior, supuestamente no vinieron en el padrón. Es decir, no estaban incluidos entre los beneficiarios de ese mes”.

Interrogantes

A partir de las denuncias recepcionadas en la Defensoría de los Vecinos, Gómez comentó que realizó averiguaciones que derivaron en más interrogantes que respuestas válidas.

“Supuestamente, el Pami destina cerca de $160 mil mensuales para la compra de mercaderías que están destinadas a 639 beneficiarios titulares y que son adquiridas en un comercio de Mburucuyá, pese a que acá también hay cuatro supermercados. Pero más allá de eso, lo concreto es que en teoría está todo calculado porque incluso existen dos personas dependientes de Pami que se ocupan de controlar que todo se haga de acuerdo a lo planificado. Sin embargo, según las denuncias, existen personas a las que aún siendo titulares no le dan porque el mes anterior no retiraron y otras argumentan que le dan una cantidad menor de mercaderías”, expuso el funcionario comunal saladeño a este diario.

Para intentar determinar si se estaba produciendo algún tipo de anomalía, decidió recurrir a la delegación provincial del Pami. “Envíe una nota solicitandole las planillas de las entregas realizadas en meses anteriores para hacer las comparaciones. No recibí ninguna respuesta por escrito. Sólo verbalmente la titular de la sede en Corrientes me expresó que desde Buenos Aires no le habían autorizado a entregarme esa documentación”, comentó el defensor de los vecinos. No obstante, aclaró “lo que si me dio fue la planilla de mayo, es decir, la que están entregando ahora”.

Pero consideró que “esto no permite esclarecer nada ya que no se puede comparar con las anteriores entregas realizadas”.

Además, remarcó que “después de mi planteo en el Pami, no sólo supuestamente incorporaron a 100 personas como titulares de los bolsones, sino que los que figuran como los fiscalizadores de la entrega son quienes la están efectivizando. Y extendieron a cuatro días el período en el cual los abuelos pueden ir a buscar los bolsones”.

De todas maneras, aclaró que antes que esto último se concrete, más precisamente el pasado 17 de mayo ya realizó una denuncia en el Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas.

“En respuesta a los reclamos que recibimos y que mi función es precisamente defender a los vecinos es que resolví solicitarle a la Justicia que investigue si existe o no algún tipo de irregularidad”.

Inicial

Según pudo saber este diario, días atrás se produjeron allanamientos con el objetivo de obtener información para la investigación.

Con respecto a esto aclararon que esa y otras medidas forman parte del proceso inicial de las averiguaciones.

Hicieron hincapié en que todavía no están en condiciones de determinar si existieron o no irregularidades en la entrega de los bolsones del programa Probienestar y, por consiguiente, tampoco si esto implica a una o más personas.