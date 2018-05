Soberano triunfo de Mandiyú, con un doblete de Gonzalo Ramírez

En la tarde soñada de todo jugador, el mediocampista Gonzalo Ramírez convirtió ayer dos golazos para el triunfo de su equipo Deportivo Mandiyú por 2 a 0 sobre Soberanía, en el cierre de la cuarta fecha de la zona A del Torneo Preparación de la Liga Correntina de Fútbol en la Primera División A.

Tras dos derrotas consecutivas, ante Mburucuyá y el clásico rival Boca Unidos, el Albo se reencontró con la victoria durante el partido disputado ayer por la tarde en cancha de Alvear.

Aunque para adjudicarse los tres puntos en juego les tocó sufrir durante el desarrollo del primer tiempo, dado la movilidad del veloz delantero de Soberanía, Pablo Sotomayor, quien mantuvo muy ocupada a la zaga del Albo para cumplir con la difícil misión de ponerle un freno.

Durante esos primeros 45 minutos el conjunto del barrio Ponce merodeó el área del Algodonero, mostrándose más entero que un Mandiyú que no lograba hacer pie, aunque no sufrió goles en contra.

La más clara de Soberanía ocurrió a los 10 minutos cuando Sotomayor sorprendió con un remate a quemarropa, entre dos defensores, que terminó tapando el arquero Claudio Duarte y finalmente Diego Coronel completó la acción al despejar a un costado.

En el segundo tiempo el juego pegó un brusco giro, como consecuencia de una notable mejoría de Mandiyú, que se hizo dueño absoluto del protagonismo en las acciones ofensivas.

Sobresalió la labor de los mediocampistas del elenco dirigido por Pedro Romero, en especial la movilidad de Matías Gómez, desprendiéndose por la banda derecha, y el despliegue de Gonzalo Ramírez, a la postre autor de dos goles. Además, en los metros finales, el Albo contó con la explosión de los hermanos Gonzalo y Carlos Rolón.

Luego de un encadenamiento de ataques de Mandiyú, a los 26 minutos del complemento llegó la apertura del marcador: en una rápida jugada por derecha, que inició el lateral Juan Villanueva, donde asistió a Carlos Rolón, cuyo remate al arco rebotó en la defensa rival y lo aprovechó Gonzalo Ramírez para tomar contacto con el balón y colocar la pelota suavemente a la derecha del arquero Julio Martínez.

El Albo no le dio lugar a la reacción de Soberanía, ya que a los 31 minutos le aplicó el golpe de nocaut. Otra vez Gonzalo Ramírez fue protagonista, cuando recogió un centro enviado por Darío Monzón desde la banda izquierda, y sin dejar caer el balón, y con el arquero buscando achicar el ángulo de tiro, metió un zurdazo impresionante que se coló en un rincón de la valla “Soberana”.

Allí quedaron sepultadas todas las esperanzas de Soberanía, y de esta manera Mandiyú concretó su recuperación tras dos fechas de malos resultados que le hicieron perder terreno en la puja por el primer lugar de la zona A.