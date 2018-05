Valdés recibe a 10 intendentes peronistas y luego se reúne con el presidente Macri

El gobernador Gustavo Valdés recibirá hoy a las 8 a los intendentes peronistas, para tratar varios temas. El PJ gobierna en más de una docena de localidades, pero a la reunión con el mandatario sólo irán 10. Una vez concluido el cónclave, Valdés partirá hacia Buenos Aires, donde lo espera el presidente Mauricio Macri para avanzar con el proyecto de paseo costero de Capital.

“Me enteré que sólo iremos 10 intendentes, es decir, que sólo convocaron a 10. No sé por qué y no sé de qué vamos a hablar, pero yo llevo varios proyectos listos para que Valdés apruebe”, dijo el intendente de Santa Lucía, José Sananez.

Asistirán al encuentro con Valdés los jefes comunales de Paso de los Libres, Santo Tome, San Roque, Esquina, San Isidro, Chavarría, Yofre, Bonpland, Santa Lucía y Parada Pucheta.

“Me enteré por los medios que íbamos a hablar de alumbrado público y esas cosas. Yo llevo un proyecto de parque industrial y varias obras en carpeta”, anticipó Sananez.

La reunión con los peronistas estaba prevista para las 17, pero el Gobernador la adelantó para las 8 debido a un llamado de Macri, con quien deberá encontrarse a las 15, confirmaron a El Litoral.

“Es necesario hablar con todos para tener objetivos claros y trazar propósitos en conjunto”, había dicho el mandatario.

“Hablamos del ejido urbano, de arreglar el tema de catastro, ambulancias, alumbrado público, temas coordinados con salud pública, entre otros”, explicó.

Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, dijo: “Nos confirmó que la reunión con Valdés se hace. Me estoy poniendo en contacto con los intendentes amigos, la idea es seguir trabajando en la misma línea que ya venimos haciendo, programar las realidades y plantear cada situación en particular”.

De los temas en común que tratarán en la reunión, el intendente Ascúa manifestó que “la situación en común que tenemos es la adhesión al consenso fiscal, trabajar en obra pública, ir construyendo en conjunto, pero cada uno con su situación en particular”.

Gabinete itinerante

El Gobernador sacará a sus ministros a recorrer la provincia para llevar a cabo reuniones de trabajo en distintas localidades, lo que en gestiones anteriores se denominó “gabinete itinerante”. Primero será el turno de Santo Tomé, comuna gobernada por un peronista, donde el mandatario se reunirá con sus 12 ministros.

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Carlos Alvarez, confirmó: “El miércoles que viene vamos a tener nuestra reunión de gabinete, como lo venimos realizando cada 15 días, pero en la oportunidad la tendremos en Santo Tomé”.

Con Macri

Hoy a las 15, el Presidente espera por Valdés y el intendente de Capital, Eduardo Tassano. En la reunión se analizará el Plan de Desarrollo Costero.

El “Proyecto de desarrollo costero de la Ciudad de Corrientes” promueve la puesta en valor de esa zona de la capital correntina, que apunta a generar un moderno desarrollo urbanístico, con la ampliación de los espacios verdes y un mejor aprovechamiento integral del espacio costero.

En el cónclave se analizarán aspectos del masterplan y las necesidades de financiamiento, así como también cuestiones inherentes a la ingeniería legal necesaria para su administración y puesta en marcha.

El proyecto requiere, entre otras cuestiones, el traslado de oficinas públicas situadas a lo largo del trayecto costero, la mayoría de las cuales se encuentran en desuso (Vías Navegables).

La propuesta está inserta en el marco del Plan Belgrano, el programa de reparación histórica que impulsa el Gobierno nacional para las diez provincias del Norte, que incluye múltiples obras públicas, emprendimientos de infraestructura social y productiva.

Se anunció que en Corrientes promovería una Mesa de Trabajo similar a la organizada por la Nación, en la que el Municipio y el Gobierno provincial van a buscar avances concretos en la utilización de predios del Estado que por el momento no están en uso público.

El “Desarrollo Costero”, un proyecto urbanístico para la capital provincial, ya era llamado, hace una década, “Puerto Madero correntino” durante la gestión de Vignolo como intendente capitalino, y ahora, con Nación, Provincia y Municipios alineados, cobra mayor vigor.