Investigan un posible caso de secuestro a una joven cerca del Shopping

Ayer una joven denunció a través de su cuenta de Twitter haber presenciado un secuestro a una mujer en las instalaciones del Shopping ubicado por Avenida Centenario.

Según explicó en una serie de tuits, a la joven la subieron a la fuerza a un auto gris, ella gritó y pidió ayuda. La misma vestía un pantalón negro y camisa blanca.

El presunto hecho logró gran difusión a través de las redes sociales, principalmente en Twitter y en las historias de Instagram, pero también se viralizó a través de Whatsapp.

Presencié un secuestró a las 14:30, hice la denuncia a los 10min de lo sucedido. RECIÉN 20:40 me dieron bola los policías para ver las cámaras del shooping. POR FAVOR BASTA DE ESTO

La subieron a la fuerza, la chica gritó ayuda, fue todo muy rápido. Ellos me vieron que los vi y me siguieron un par de cuadras tocándome bocina. Los policías me dijeron que pudo ser una “joda”. Da la casualidad que en el horario que paso, fue el cambio de seguridad en el shoop.+