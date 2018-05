Hugo Moyano ratificó el pedido del 27% de aumento y no descartó un paro

Hugo Moyano ratificó este martes el pedido de aumento salarial de un 27 por ciento para el sector y les advirtió a los empresarios que "no se descarta nada, ni un paro ni un abrazo", ante lo cual subrayó que "los gobiernos pasan, los trabajadores quedan".

"El Congreso (Extraordinario de la Federación Nacional de Camioneros) me ha dado las facultades para tomar las determinaciones que sean necesarias si no hay respuesta con respecto al pedido concreto de aumento salarial que hemos comunicado al sector empresario", sostuvo el ex secretario general de la CGT.

"Primero vamos a discutir. No creo que los empresarios se nieguen. Puede haber mermado el trabajo, pero están en condiciones de pagar la cifra que hemos reclamado. Aducen que el Gobierno no los deja, no les permite. Que elija: los gobiernos pasan, los trabajadores quedan. Que elijan si quieren andar bien con nosotros, pagando el sueldo que corresponde, o andar bien con el Gobierno poniendo las políticas que le exigen", añadió.

El líder Camioneros también aprovechó para lanzar un claro desafío al Gobierno y le advirtió que “la pelea va a ser con el que se ponga adelante”. “Nosotros no elegimos a los enemigos, los eligen ellos”, aseguró.

El sindicalista también tuvo duras palabras cuando fue consultado sobre los dichos de Horacio Rodríguez Larreta, que tildó de "patotero" a Pablo Moyano por la amenaza de replicar la protesta de los camioneros brasileños.

“Estos son patoteros para afanarse la guita y llevársela afuera. No son patoteros, son chorros. Estos tipos no tienen autoridad para hablar. Este señor que hablaba hoy (por Larreta), tiene miedo de llevar gente para que no lo puteé”, disparó.

“Si nosotros tenemos que hacer un reclamo, lo vamos a hacer con toda la fuerza que tengamos. A mí no me puso acá el Gobierno, ni Larreta ni nadie. Nosotros respondemos a los camioneros y vamos a hacer lo que los camioneros nos han dicho que tenemos que hacer”, añadió.

Además aseguró que fue “un disparate total” y “repudiable” el pedido del presidente Mauricio Macri a los senadores de no dejarse conducir por “las locuras” de Cristina Kirchner.

Minuto Uno