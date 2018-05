Aunque las casas no estén canceladas, dan escritura a los que no tienen deuda

El Instituto de Vivienda de Corrientes lleva adelante un plan de regularización de personas que habitan en viviendas de diferentes zonas de la provincia, dentro de las cuales se encuentra el barrio Pirayuí. Allí, el Invico implementa un programa llamado “Che Roga” a través del cual entregan las escrituras de las viviendas a los que cancelaron el pago total y también a los que aún no finalizaron.

En diálogo con El Litoral, la coordinadora de esa área del Invico, Marisol Scherf comentó que “se trabaja en las 335 y en las 55 Viviendas del Pirayuí y solamente pueden acceder las familias que habitan en ese barrio”.

Asimismo, explicó que “hay casas que se entregaron hace mucho y nunca fueron escrituradas, por lo que buscamos una mayor seguridad jurídica para los moradores”. De esta manera, el Invico entrega el título a los que ya abonaron, pero también a los que aún no completaron el pago. “Si todavía adeuda cuotas se le da igual la escritura y se confecciona una hipoteca para asegurarse que sea cancelada”, dijo Scherf.

Así, el morador se asegura que nadie le quitará la casa, pueden tramitarse con más facilidad los servicios y realizar modificaciones a la vivienda. Además, resulta clave en caso del fallecimiento del titular. Sobre esta cuestión, Marisol Scherf señaló que “se aclaran los derechos hereditarios al tener el título, porque sino la casa sigue siendo del Invico”, comentó.

En este sentido, vale aclarar que no hay un porcentaje estipulado de cancelación de la vivienda para poder acceder. Es decir, no importa cuantas cuotas falten cumplir, de igual manera a través de la hipoteca podrán obtener la escritura los habitantes de ambos grupos habitacionales del Pirayuí, que fueron entregadas en 2015 para personas en situación de vulnerabilidad por las inundaciones que se dieron en la ciudad. “La única condición es que vayan pagando las boletas”, señaló Scherf.

Además de esta iniciativa que se desprende de un programa nacional, el Instituto de Vivienda de Corrientes alista otras cuatro intervenciones en la misma zona. Al respecto, la coordinadora del plan comentó a este matutino que “se hará en varias partes del Pirayuí y se va a incluir también la mensura, que muchas casas no tienen”, finalizó.

El dato

Tras haber sorteado las 200 viviendas del Ponce, el Invico recordó ayer que la inscripción y la actualización de datos para la próxima entrega estarán abiertas hasta el 29 de junio.