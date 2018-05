Buscan revertir “la cultura del no pago”

Con la implementación del programa “Che Roga”, desde el Invico buscan regularizar la situación de muchos moradores que no pagan la cuota correspondiente. Siendo un requisito pagar las boletas para poder obtener la escritura aunque aún no se haya cancelado, desde la Provincia ofrecen planes de pago accesibles.

La titular del programa, Marisol Scherf, dijo a este medio que “nos damos cuenta que hay una cultura de no pagar, porque a veces las cuotas son de $22, por ejemplo, y de igual manera no abonan”.

En este mismo sentido, desde el Invico señalaron que trabajan de manera árdua para revertir esta situación y generar las condiciones para que las personas que habitan las viviendas puedan pagar las cuotas y así poder acceder en algún momento al título.