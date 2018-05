Docentes universitarios realizan clase pública en el segundo día de paro

Se concretará hoy el segundo día de paro de docentes universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en el marco de un plan de lucha que vienen profundizando ante la falta de una respuesta de parte del Ministerio de Educación nacional.

La Conadu Histórica, a través del sindicato docente Adiunne (Asociación de Docentes e Investigadores de la Unne) convocó a un paro de 72 horas que dio inicio ayer y se extenderá hasta mañana, y en ese marco hoy a partir de las 16.30 realizará una clase pública en el acceso al Campus de Resistencia para recordar el Cordobazo y al mismo tiempo levantar bandera en defensa de la educación pública.

El principal reclamo del sector es un aumento salarial del 25%, y un total rechazo al techo del 15% del que no se mueve el Gobierno nacional. Y en el caso particular de Adiunne a nivel local, exigir el respeto a los convenios colectivos de trabajo, la implementación del protocolo de violencia de género en la universidad, y mayor presupuesto.

Por su parte, la Conadu mediante el gremio Codiunne (Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste) también están llamando a adherirse a las medidas de fuerza, aunque en su caso particular resolvieron paro de 48 horas que comenzó ayer y finalizará hoy.

Y de acuerdo a lo informado días atrás, la continuidad del plan de lucha será debatido en el plenario de secretarios generales de la Conadu a realizarse mañana.

Novedades salariales

Desde Codiunne recordaron a sus afiliados que con los sueldos del mes de mayo debe darse el pago retroactivo de las diferencias correspondientes a la cláusula gatillo del acuerdo de 2017 correspondientes a febrero y marzo 2018 (el 2,77% del sueldo de octubre de 2017). Lo que figurará como un retroactivo en el recibo.

Y además recibirán un aumento del 5% “otorgado unilateralmente por el Ministerio de Educación”, a aplicar a partir del sueldo de mayo, sobre el sueldo de marzo de 2018, es decir, después de aplicar la cláusula gatillo 2017.

La semana pasada los docentes universitarios ya realizaron un paro de 48 horas y una marcha nacional. Ayer dieron inicio a una medida de fuerza de 72 horas. Anticiparon que de ahora en más el plan de lucha se irá profundizando.