Nuevo yaguareté registrado en Salto Encantado

Luego de tres años de intensa búsqueda un nuevo ejemplar de Yaguareté fue registrado por las cámaras de la ONG Red Yaguareté. El mismo fue registrado dentro del Parque Provincial Salto Encantado, lo que constituye un hecho auspicioso para la conservación de la especie en el extremo austral de su distribución central en la provincia de Misiones.

Desde fines de 2013 y hasta el presente, el único ejemplar residente conocido para el área era Mombyry, con un único registro de otro individuo en 2014. Pero en septiembre de 2017 las cámaras registraron a un nuevo ejemplar, que luego volvió a ser fotografiado en enero, aunque no se había podido determinar su sexo.

Esto finalmente fue posible con un nuevo registro en el mes de marzo de 2018, donde se confirmó que se trata de otro macho, y uno más en abril, lo que parece indicar que se ha establecido en el área o que desea hacerlo.

Esta magnífica noticia nos indica que los yaguaretés aún se desplazan por los extremos más alejados del Corredor Verde, a pesar de la existencia de amplias zonas productivas, tanto ganaderas como forestales. También implica que en sitios cercanos al Parque hay hembras reproductivas que continúan trayendo sus cachorros a la Selva Misionera.

“Se sabe que los machos no se toleran entre ellos muy cerca y que lo natural es que se establezca un dominante que busque desplazar al resto, por lo que deberemos esperar un tiempo para conocer cómo será la interacción entre ellos”, explicaron desde la red.

El nuevo ejemplar -aún sin apodo- parece ser un individuo joven y en buen estado de salud, aunque de tamaño un poco menor que Mombyry, quien podría incluso ser su padre. Es muy probable que haya llegado hasta esta zona justamente buscando establecer su propio territorio.

Es importante mencionar que desde la llegada de este nuevo ejemplar a la zona no se han reportado predaciones sobre ganado doméstico, que abunda en la zona y donde se lleva adelante un exitoso proceso de adecuación de las actividades productivas a la convivencia con grandes felinos como yaguareté y puma.