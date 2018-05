Piden a la Comuna que no procedan con el desalojo de las familias del Molina Punta

Referentes del Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Barriales ayer mantuvieron un encuentro con miembros del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad, con el fin de dialogar y solicitarle una solución que evite el desalojo de unas 13 familias en situación de vulnerabilidad que viven desde hace unos 20 años sobre la traza de la calle Punta Ñaró en el barrio Molina Punta. Desde la entidad pidieron para que los ciudadanos del predio puedan permanecer en el lugar, que es terreno municipal, o en el caso de que no puedan quedarse, puedan ser trasladados a otros terrenos donde puedan vivir.

La Municipalidad envió semanas atrás una intimación administrativa a las 13 familias del barrio Molina Punta que viven sobre terrenos públicos, para que desalojen el lugar, hecho que hasta el momento no se produjo.

Se trata de un predio ubicado sobre la calle Punta Ñaró entre las arterias Monte Caseros y Saladas, donde se proyecta la apertura de una calle. Pero desde hace un par de décadas viven unas 13 familias.

“Dialogamos con miembros del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad y nos manifestaron que enviaron la intimación como un acto administrativo y que se encuentran en condiciones judiciales de proceder con el desalojo, aunque hasta el momento no lo realizarán. De igual forma nos explicaron que la decisión depende del Intendente capitalino”, explicó el referente del Foro de Comisiones Vecinales y Organizaciones Barriales, Julio Maciel en diálogo con El Litoral. “Nosotros solicitamos que prime la cuestión humanitaria, teniendo en cuenta que se trata de unas 13 familias en situación de vulnerabilidad que viven en el lugar desde hace unos 20 años aproximadamente, tiempo en el cual no se hizo uso de esa tierra. Pero en el caso de que deban abandonar el lugar, buscamos que no queden en situación de calle y puedan ser trasladados a otros terrenos donde puedan vivir”, añadió.

Se trata de un asentamiento que se encuentra incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).