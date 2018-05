Textiles con reclamos en Capital

No hubo acuerdo entre el sindicato de los empleados textiles (AOT) con los representantes de Tenimbó, en la delegación de la Subsecretaría de Trabajo en Esquina. La empresa ofreció pagar el 65 por ciento de las indemnizaciones y en cuotas a unos 40 trabajadores, quienes están suspendidos hace aproximadamente 10 días.

Desde el gremio se solicitó elevar el pago de al menos un 80 por ciento. “La empresa se quedó en un 65 por ciento y no avanzaron las conversaciones”, informó a El Litoral el secretario general de la AOT Corrientes, Raúl Esquivel.

El expediente se derivó a sede Capital y, según informó el gremialista, hoy buscará audiencia con el subsecretario de Trabajo de la Provincia, Jorge Rivolta para que se pueda fijar una audiencia.

El sindicalista explicó que los empleados tenían garantizada la quincena trabajada de mayo. Sin embargo, el despido sería inminente, porque la empresa anunció que avanzaría en ese sentido al finalizar el mes. Hasta el momento, no habían remitido los telegramas.

Anoche, en una casa en Esquina, los trabajadores se reunieron para analizar medidas (ver página 19). El procedimiento de crisis aún no fue aceptado por Trabajo. “La planta pasó de producir 50 toneladas a 12 toneladas. Ahora buscan mantener una parte de la planta”, indicó Esquivel.

Incluso, según informaron semanas atrás funcionarios municipales de esa Comuna, la empresa de 48 años, buscaría reconvertir su producción. En ese sentido, vale recordar que el proyecto de reforma laboral que se remitió al Congreso de la Nación, contempla, entre varios puntos, un subsidio para industrias que cambian de tipo de producción. Se denomina, readecuación productiva y es un paradigma que comienza a calar entre algunos actores gremiales, entre ellos, en la CGT Corrientes.

La apertura de importaciones golpearon duro al sector que ya dejó a familias de la provincia sin el sostén de sus hogares, y en otras, genera incertidumbre.

En Alpargatas, Bella Vista, se confirmó el despido de ocho trabajadores (Ver Interior), sobre una planta de 480.

En Capital, la fábrica Iberá, ubicada en Laguna Brava, trabaja con el 100 por ciento de su planta pero con suspensiones y turnos rotativos. Algunos perciben el 70 por ciento de sus salarios. Los trabajadores son convocados a la fábrica esporádicamente. Allí se emplean a unas 75 personas aproximadamente.

En Tipoití, ubicada en la ciudad, un grupo de delegados manifestaron su reclamo por “la sobrecarga de tareas”. Serían unos siete los afectados, según indicaron desde el gremio. Esto se debe a la incorporación de nuevas maquinarias, según expresaron.

En tanto, trabajadores textiles estuvieron presentes anoche en la reunión del Consejo Provincial del PJ (ver página 4). Allí expusieron la situación del sector, y estuvieron acompañados por el titular de la Mesa de Conducción de las 62 Organizaciones Sindicales, Rodolfo “Tito” Cerdán, entre otros representantes sindicialistas.