Textiles: despidieron empleados en Bella Vista y en Esquina reclaman por su indemnización

Hace tiempo la industria textil está atravesando serias dificultades porque argumentan que la liberación de las importaciones produjo una reducción considerable en la comercialización de sus productos, ya que no pueden competir con los provenientes de otros países. Por eso, primero -al menos Alpargatas en Bella Vista- adelantó las vacaciones. Luego, aplicó suspensiones y ayer ya despidió a ocho trabajadores. Semanas atrás, otra empresa que funciona en Esquina, Tenimbó, supuestamente despidió a 43 empleados y sólo habría ofrecido pagar un 65% de la indemnización en ocho cuotas. Esto generó malestar en los damnificados que hoy definirían qué medidas adoptarán.

“Somos aproximadamente 480 los empleados de Alpargatas en Bella Vista. El año pasado nos habían adelantado las vacaciones porque precisamente hay un exceso de stock porque no se está vendiendo como antes. Es casi imposible competir con los productos que entran desde otros países como China, Pakistán, donde los costos laborales son muchos más bajos que acá. Al estar liberadas las importaciones, ellos están en condiciones de vender a un precio mucho menor al que tiene una industria argentina”, contó el secretario local de la Asociación Obrera Textil, Roberto Vandecaveye. Tras lo cual prosiguió que este año la crisis se acentuó y por ello, semanas atrás, durante siete días el personal estuvo suspendido. “La empresa abonaba sólo el 70% del monto que usualmente paga por cada día de trabajo. Y esa medida estuvo vigente por una semana”, acotó el gremialista en diálogo con El Litoral.

En este contexto, remarcó que hay incertidumbre entre los trabajadores ya que no saben si sólo serán ocho los despedidos o con el paso de los días, ese número se irá incrementando. “Había rumores pero ninguna certeza”, indicó. Hasta que ayer, ocho trabajadores recibieron el telegrama de despido. Los afectados “tienen entre cuatro y cinco años de antiguedad”, precisó Vandecaveye, quien agregó que “cobrarían el 100% de la indemnización y en breve le entregarían los papeles para que puedan gestionar ante el Anses, el fondo de desempleo”.

La historia

se repite

La empresa Alpargatas, recordó, funciona desde 1981 en Bella Vista y ya transitó por una crisis similar en el 2001. “En aquella oportunidad perdimos entre 40 y 50 compañeros”, comentó el representante sindical. Al mismo tiempo, remarcó que fueron momentos muy difíciles. Y si bien con el paso del tiempo lograron recuperarse y pasaron de ser 320 a 480 empleados, otras vez se ven inmersos en la misma problemática.

Pero lo peor es que los empleados se sienten desamparados. Como la empresa pertenece a una firma brasilera y tiene sedes en diferentes lugares del país, el procedimiento de crisis lo habría presentado a nivel nacional.

“No tenemos a dónde ir. A quién le vamos a reclamar”, reconoció Vandecaveye en diálogo con El Litoral.

Precisamente, sobre esta situación, este diario consultó al Ministerio de Industria y Trabajo de la Provincia. Desde el citado organismo respondieron que desconocían la situación de la empresa porque ésta habría informado todo ante dependencias de Nación.

Reclamo

Al cierre de esta edición estaba reunido un grupo de los 43 empleados de Tenimbó que desde el pasado 15 de mayo están suspendidos. Supuestamente ayer, en una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, se iba a homologar un acuerdo a través del cual los trabajadores aceptaban la desvinculación de la citada textil de Esquina pero a cambio de al menos el 80% de la indemnización que les correspondería por ser despedidos.

Sin embargo, “la empresa que en un principio había ofrecido pagarnos sólo el 50% en dos cuotas, supuestamente iba a mejorar esa oferta hoy (ayer). Pero al final sigue siendo muy poco lo que nos pretende pagar”, planteó uno de los empleados afectados en diálogo con El Litoral. En este sentido, precisó que “quieren darnos el 65% de la indemnización que nos corresponde y pagarnos, encima, en ocho cuotas”.

“En esas condiciones no podemos aceptar. Estamos hablando que nos quedamos sin laburo y cobrar en tantas cuotas no nos servirá de nada”, remarcaron. Por eso, al cierre de esta edición estaban reunidos con el objetivo de analizar los pasos a seguir.

“Algunos compañeros firmaron el acuerdo porque se sienten agobiados por la situación. Pero al menos 30 seguimos firmes en exigir que nos paguen al menos el 80% de la indemnización”, aseveraron. Al mismo tiempo acotaron “porque además ellos dicen que están en crisis pero de acuerdo a la información que nos dieron, presentaron papeles en el Ministerio pero no les aprobaron nada”.

Ante esta situación, “aguardaremos que mañana (hoy) nos envíen el telegrama de despido formal, si no lo hacen enviaremos nosotros una carta documento exigiéndoles que oficialicen cuál es nuestra situación”, aseveraron. En tanto, anticiparon que “no descartamos tomar medidas porque nos están queriendo dejar en la calle sin pagarnos lo que nos corresponde”.

En paralelo, al menos por ahora, otros 26 trabajadores continuarían cumpliendo tareas en la textil de Esquina.