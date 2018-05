Trabajadores de Vías Navegables recibirán a legisladores nacionales

El personal de la dirección nacional de Vías Navegables recibirá hoy a la mañana a un grupo de legisladores nacionales a quienes les explicarán la situación de incertidumbre por la que están atravesando.

“Buscamos visibilizar lo que está pasando en Vías Navegables, donde la caída de más de 30 contratos es prácticamente un hecho”, señaló uno de los delegados de los trabajadores, a la vez que confirmó que continuarán llevando adelante las asambleas diarias para evaluar posibles medidas de fuerza y, al mismo tiempo, pensar alternativas para no perder sus fuentes laborales.

“Este martes (por hoy) vamos a estar recibiendo el apoyo de distintos grupos sociales, y además para las 10 van a llegar el diputado José “Pitín” Aragón y la senadora Ana Almirón”, señaló a este medio Osvaldo Savao, uno de los trabajadores a quienes no se le renovará el contrato.

Indicó además que el personal no se quedará con los brazos cruzados y está analizando qué opciones tiene por delante. Una tiene que ver con presentar un proyecto al subsecretario de Vías Navegables, y la otra ir a la Justicia.