Un puñado de comida típica

Dentro del predio del Salto Encantado se encuentra un gran restaurant. La música al mediodía se colma con Los Rolling Stones. Un chamamé, una polca, un chotis, algo más autóctono podría llegar pero no llega. En el menú hay muy poco de la comida tradicional de la provincia de la tierra roja, mandioca frita y sopa paraguaya, nada más. En estos lugares el reviro se come igual que el pan pero en este restaurant no cuenta en el menú.

El lugar está ubicado estratégicamente y desde ahí se siente la brisa del monte. El aire es limpio aunque algunos intenten menguarlo con el humo del cigarrillo. Todo derredor es verde y desde el restaurante puede verse el pozo por donde cae el salto. El sonido del agua es constante. La comida llega rápido, mandioca frita recién hecha servida por jóvenes mozas de sonrisa blanca. Así como el parque está abierto únicamente de día el restaurante también cierra sus puertas a las 17.