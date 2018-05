Vignolo tildó de “unitario” el proyecto de la oposición que retrotrae tarifas

“Esperamos que los senadores de Corrientes y el NOA no voten una ley que sólo subsidia a los porteños”, dijo el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo. Esto en referencia al proyecto de la oposición que propone retrotraer tarifas a noviembre de 2017 y autorizar aumentos de manera progresiva, de acuerdo con el índice salarial, para los usuarios residenciales, y para las Pymes, según marca el índice de precios mayoristas.

“El proyecto de tarifas que presentó el oficialismo en el Senado de la Nación tiene el apoyo de varios gobernadores del PJ y provinciales. Esperamos seguir conversando con los senadores de la oposición para que se pueda corregir el proyecto que se votó en la Cámara de Diputados y que es una pésima iniciativa”, aseveró el funcionario nacional y ex intendente de Corrientes Capital.

El ex ministro Secretario de la Gobernación de la provincia, remarcó que espera que los senadores nacionales de Corrientes, Catamarca y de Santiago del Estero no voten un proyecto de ley que “sólo subsidia y termina beneficiando a los porteños”.

En ese sentido, hizo hincapié en que “se abrió una instancia de negociación como reclamaba el peronismo en el Senado. Se presentó un proyecto que busca rebajar el IVA en un 50 por ciento en los servicios de agua, gas y electricidad de usuarios residenciales. También se impulsó una rebaja del IVA a las Pymes en los servicios públicos del 27 al 21 por ciento que son ejes importantes para llegar a un consenso”.

Vignolo remarcó que “el proyecto de Cambiemos es una iniciativa federal e intenta aliviar el costo de las tarifas reduciendo impuestos. El proyecto que tiene media sanción sólo impacta en el conurbano bonaerense, la ciudad de Buenos Aires y la zona Metropolitana. Es inconstitucional y unitario”. Ayer el presidente Mauricio Macri pidió responsabilidad en el debate por tarifas. Renovó su convocatoria “a dialogar, acordar y buscar puentes para transitar juntos el camino de la verdad y la racionalidad”.