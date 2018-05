“Boca Unidos confió en mí y me abrió las puertas para ser quien soy hoy”

Uno de los futbolistas más identificados con Boca Unidos, por ser correntino y llegar a profesional viniendo desde el torneo de la Liga Correntina, es Diego Sánchez Paredes. El “Corcho” anunció recientemente que no continuará en el club porque prefiere buscar otros horizontes en su carrera, luego de permanecer durante casi una década en la institución aurirroja.

“La decisión no viene de ahora, la tomé mucho antes, y tiene que ver con irme de Boca Unidos para aceptar la oferta de otro club donde pueda continuar mi carrera”, contó Sánchez Paredes en diálogo con el programa La Red Deportiva (107.1 Mhz).

A la hora de expresar los motivos, el mediocampista señaló: “Pasa por un poco de todo, por lo económico, por cambiar de aire. Estuve casi 9 años en el club y por eso creo que es momento de buscar otros horizontes. Creo que cumplí un ciclo”.

La postura de Diego coincide con la pérdida de categoría de Boca Unidos, por eso aclaró. “Quizá no es el momento preciso para irme porque descendimos y queda como que ahora abandono el barco, pero la decisión estaba tomada y conversada de hace un tiempo, ya que si teníamos la suerte de permanecer igual iba a elegir tomar otro rumbo”.

Con respecto a su futuro, Sánchez Paredes manifestó que “todavía no tengo nada concreto. Mi representante está en eso, pero recién empezaron las vacaciones y hay poco movimiento en el mercado de pases, pero creo que cuando termine el mundial vamos a tener alguna novedad y voy a evaluar qué es lo mejor para mí”.

“Voy a estar siempre agradecido al club, a Alfredo (Schweizer) porque Boca Unidos fue el club que confió en mí y me abrió las puertas para ser quien soy hoy”, valoró el mediocampista.

Haciendo un balance de su paso por la institución manifestó: “Siempre traté de dar lo mejor de mí, tuve momentos buenos como malos, y cuando no me tuvieron en cuenta perseveré para ganarme un lugar. Sé que voy a extrañar todo porque como correntino estaba cerca de la familia, la pasaba bien, estaba cómodo, y por eso me va a costar dejar el club”.

“Varias veces estuvimos peleando para ascender y siempre quedamos ahí, es una cosa increíble cómo no se nos dio en el torneo de los diez ascensos; con Paolo (Montero) también tuvimos chances de pelear arriba, y ahora nos encontramos con la triste realidad de haber bajado de categoría”, agregó el futbolista correntino.

Con respecto al descenso, Sanchez Paredes consideró que “se desciende siempre por algo. Por ahí desde lo institucional quizás no se hicieron bien las cosas y todo es contagioso, porque viene de arriba y se transmite. Peleamos hasta lo último, porque nadie quiere pasar por esta situación, y menos nosotros los jugadores, así que es una lástima lo que pasó”.

Para finalizar, señaló que confía en que “no va a costar mucho para que Boca Unidos vuelva, porque si bien en estos últimos tiempos no se hicieron las cosas bien, es un club grande y merece regresar a la categoría”.