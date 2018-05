“Sólo me falta moverme en cancha”, comentó Mainoldi

El ala pivote de San Martín, Leonardo Mainoldi, se encuentra en Buenos Aires recuperándose de su lesión lumbar y a la espera de buenas noticias para poder reincorporarse al plantel.

“Estoy mucho mejor y muy bien, esperemos que en la última parte de la recuperación y con ganas de volver a poder jugar de nuevo”, expresó en una entrevista concedida a El Deportivo.

“Sólo me falta moverme en cancha”, aclaró “Coco”, quien detalló que “llevo un par de semanas trabajando en gimnasio, estuve estos últimos días corriendo en la cinta y realmente sin molestias, y esperemos que siga todo así. Me falta moverme en cancha para ver cómo respondo en los movimientos que uno hace al jugar”, puntualizó.

“Mañana (por hoy) recién voy a moverme en cancha y veremos cómo sigue y cómo me siento en cancha y después se tomará la decisión que el cuerpo técnico disponga”, remarcó.

Si su respuesta en cancha es óptima, se trasladará a Corrientes para buscar reincorporarse al equipo. “Quiero estar presente para ver el partido del viernes, pero se verá si me tengo que quedar un poco más acá e ir directamente a Córdoba”, deslizó.

En cuanto a los plazos para retornar, siempre y cuando esté apto para jugar, aclaró que “no puedo volver antes del tercer partido (con Atenas) por más que esté bien, ya que el cambio se hizo el 2 de mayo”.

Mainoldi sabe que si esta óptimo podrá sumarse a sus compañeros, de lo contrario deberá seguir su reemplazo temporario Michael Hicks.

“Soy consciente de que si no estoy bien no voy a poder ayudar al equipo y además corro el riesgo de agravar la lesión, eso lo tengo en claro. Me siento bien, estoy bien y con ganas de volver, pero tengo que ver cómo va a responder la lesión cuando me mueva en cancha”, aclaró desde Buenos Aires.