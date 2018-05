Caseros: anunciaron que en 20 días instalarán un nuevo tomógrafo en el Hospital Samuel W. Robinson

El intendente de Monte Caseros, Miguel Olivieri; el jefe de Hospitales de la Provincia, Alberto Arregin y el director del nosocomio local, Juan Esteban Meneses, anunciaron la llegada de un nuevo tomógrafo que se concretaría en 20 días.

En primer lugar, explicaron que el equipo que está en el hospital dejó de funcionar hace varias semanas y su reparación demandaría $2 millones. “Ahora ya tenemos la solución al alcance de nuestras manos, en unos 20 días aproximadamente se estaría instalando el nuevo aparato”, dijo Olivieri.

Por su parte Arreguín manifestó, según publicó Monte Caseros On Line, que “se decidió traer uno (tomógrafo) nuevo y tercerizar el servicio, es decir el hospital no tendrá que pagar el mantenimiento del equipo, todo correría por responsabilidad de la empresa”.

Agregó que “probablemente este fin de semana la empresa quitará del hospital el tomógrafo viejo, se realizarán algunas reparaciones edilicias y en unos 15 o 20 días ya estarían colocando el nuevo. La empresa firmará un contrato con el Ministerio de Salud Pública, donde se detallará la prestaciones que va a brindar y se pagará un canon por cada tomografía”, agregó.

Olivieri expresó: “Tiene que quedar claro que, por más que una empresa privada realice el servicio el mismo no dejará de ser público, las personas que no tengan recursos se atenderán gratis y los que sí lo tengan deberán pagar como cualquier otro servicio”.