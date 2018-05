Combustibles: incertidumbre por subas a partir de julio

Tras la aplicación del congelamiento de los precios de los combustibles acordado entre el Gobierno de la Nación y las petroleras hasta fines de junio, surgió la incertidumbre sobre qué sucederá con los valores una vez que finalice la vigencia de dicha medida y las firmas que operan en el país se encuentren nuevamente liberadas de actualizar sus costos. A nivel nacional, explicaron que a partir del 5 de julio podría registrarse un aumento del 12% en los hidrocarburos con el fin de compensar los vaivenes que viene registrando la economía nacional en base a los incrementos del dólar, del valor internacional del barril de petróleo, la devaluación del peso argentino y el encarecimiento de los costos operativos de refinamiento.

Si bien explicaron que hubo un acuerdo entre el Ministerio de Energía de la Nación y las petroleras que operan en el país, hasta el momento no hubo confirmación oficial con respecto a probables incrementos a partir del 5 de julio, lo cual alimenta aún más la incertidumbre sobre el futuro de los hidrocarburos en el país.

Aunque desde la Federación de Expendedores del Centro de la República (Fecac) manifestaron que a partir del 5 de julio podrían haber aumentos del 12% en los precios de los combustibles, a raíz de un acuerdo entre las petroleras y el Gobierno de la Nación, estacioneros locales señalaron que hasta el momento no hay confirmaciones oficiales de cambios tras el fin del congelamiento. “Se trata de una presunción extraoficial porque hasta el momento no hay información concreta sobre el panorama de precios. Hay que ver cómo continúan evolucionando distintas variables del sector, como por ejemplo el precio internacional del barril de petróleo crudo que tuvo una baja esta semana, por lo que es arriesgado apresurar lo que podría suceder cuando termine el congelamiento de precios”, explicó en diálogo con El Litoral el presidente de la Confederación de Empresarios del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina, Carlos Gold.

“Actualmente los precios de los combustibles en la Argentina se encuentran con un retraso muy importante en comparación de otros lugares de América Latina, por lo que creemos que después del congelamiento pueden llegar a haber aumentos en las estaciones de servicio, pero no podemos vaticinar un porcentaje. Estimamos que cualquier actualización será de forma graduada”, añadió el empresario correntino.

En Corrientes el costo del litro de nafta premium más elevado llegó hasta los $33 en base a los incrementos que se registraron este año.