Dos ciudades a orillas de ríos que pasan

Este año se cumplen cincuenta años de las revueltas de 1968 y la propuesta es revisar los archivos del diario El Litoral y volver a mostrar cómo y qué publicó este matutino durante el mes de mayo de ese año.

Es importante señalar que el diario puso en tapa -inmediatamente- las noticias que llegaban desde París, aunque el mundo intelectual local de la época no opinó nada durante ese mes sobre el tema. La vida provinciana seguía el curso de lo cotidiano, no se veía afectada por aquellos hechos y nadie realizó una lectura crítica del suceso. El Litoral, sin embargo, ponía una y otra vez en su tapa estos hechos junto con otro que mantenía en vilo al mundo: la posibilidad de lograr la paz en Vietnam convocando a una reunión, curiosamente o no, en París.

En el diario escribían en esa época columnistas de mucho prestigio local: Jorge Benchetrit Medina, Gaspar Bonastre, Federico Palma; la tradicional columna de “Qué se dice en Buenos Aires” de Mario Galarza, todos bajo la dirección periodística -también prestigiosa- de Gabriel Feris.

Esta nota intenta poner de manifiesto la importancia de los hechos estudiantiles de París, que rápidamente se repitieron en otras ciudades del mundo y la relación con un contexto provinciano, que vivía con otra lógica, dinámica social y política.

Ese contraste necesita una mirada en profundidad sociológica que no es motivo de este escrito. Los hechos señalados de ningún modo son taxativos sino ilustrativos del momento. Hubo sin duda muchos hechos más pero estos registros recuperados permiten tener una noción del momento internacional, de lo estrictamente francés, lo nacional y local.

El 68 comenzaba con los ecos de la muerte del Che Guevara en La Higuera (1967), un pequeño y perdido pueblo en Bolivia. Mataron al personaje, pero sus ideas y su impronta seguirán influyendo en toda América Latina, ya que muchos y variados sectores tomarán aquellas como ideas políticas propias que serán mezcladas en algunos casos con la violencia política que asoló al continente.

En abril del 68, el mundo se conmocionó por el asesinato en Memphis del líder Martin Luther King, un pacifista que lideraba un movimiento por los derechos civiles de los negros en el país que proclamaba el respeto a las libertades.

Ese era el contexto en el que llegaban los cables de la Agencia Noticiosa Upi a la redacción de este diario. Hubo una falta local de repercusión inmediata del Mayo Francés, sin embargo no pasó desapercibido para algún sector intelectual y universitario que leía con interés esas noticias que eran debatidas en reuniones de amigos que recién se manifestarán en la Unne en 1969, contra el régimen de Onganía, pero también por reclamos del comedor, con marchas multitudinarias a las que se sumarán los curas tercermundistas y la CGT que culminará con la muerte del estudiante Juan José Cabral en mayo de ese año.

París

El 3 de mayo de 1968, el diario El Litoral publicaba en tapa el cable de la Agencia Noticiosa Upi que informaba que “por disturbios estudiantiles fue clausurada la Universidad de la Sorbona”.

“Las autoridades académicas cerraron hoy la famosa Universidad de la Sorbona a raíz de las violentas refriegas callejeras entre estudiantes y agentes de policía en el barrio latino estudiantil. La clausura siguió en un día a una medida similar que se tomó en el anexo Nanterre de la Universidad de París, situado al oeste de la capital.

Se informó que la policía detuvo a más de 200 estudiantes al cabo de un día de violentos disturbios causados por la clausura de Nanterre. Grandes refuerzos policiales hicieron frente a grupo de 1.500 estudiantes que protestaron contra la acción tomada en Nanterre. Unos 20 policías y 30 estudiantes resultaron levemente lesionados, según las autoridades.

Del 6 al 9 de mayo

Tras dos días de calma, el 6 vuelven las manifestaciones. El cable de Upi consignaba:

“Unos 10.000 estudiantes prosiguieron una serie de disturbios luchando por reformas educativas con manifestaciones en la ribera izquierda del Sena. Al caer la tarde había 40 policías y 50 estudiantes heridos, según se informó. Los universitarios formaron comandos para atacar a los policías. Es la mayor crisis que ocurrió en el sector universitario durante la posguerra y se teme que la violencia asuma peores características en los próximos días, unos pocos días antes de iniciarse en París las conversaciones preliminares de paz entre Estados Unidos y Vietnam del Norte. (...) El ministro de Educación Alain Peyrefftle habló por televisión en cadena nacional para protestar contra la violencia estudiantil declarando que el gobierno del presidente Charles de Gaulle ha realizado amplias reformas educativas que los estudiantes no aprecian.

El Gobierno no cede y las manifestaciones son cada vez más masivas: decenas de miles de manifestantes a los que se suman jóvenes obreros.

Corrientes literarias

En 1960, Darwy Berti edita dentro de Nord-Este su libro La Caverna y dice: “Esta es mi cédula de identidad: certifica que tengo ojos para ver las cosas que permanecen invisibles para los demás hombres; que tengo boca para hacerlas otra vez y la estatura suficiente para ser llamado poeta. En cuanto a mis impresiones digitales, los que carecen de imaginación caerán en la cuenta de que he sido el asesino”.

“Yo tengo la idea de que sólo con esta clase de cédula se puede viajar verdaderamente, sin temor a ser detenido por ningún policía. He aquí mi aventura superrealista, mi burla de la ley y de la poesía misma”.

En septiembre de 1964, Velmiro Ayala Gauna publica sus Cartas Correntinas en la editorial Colmegna.

En ese mismo año y mes, Wenceslao Domínguez publica El primer Congreso Correntino, en el sesquicentenario de la autonomía de Corrientes.

Francisco Madariaga publica: 1963 El delito natal (Editorial Sudamericana, Buenos Aires), 1967 Los terrores de la suerte (Editorial Biblioteca, Rosario) y en 1968 El asaltante veraniego (Ediciones del Mediodía, Buenos Aires).

Gerardo Pisarello, el gran escritor saladeño, publica en 1961 La Espera y en 1965 su gran obra Las Lagunas.

Osvaldo Sosa Cordero. Autor, compositor, pianista, director, escritor, dibujante y periodista, nacido en Concepción el 6 de julio de 1906, en 1962 lanza una obra central en su producción: Romancero Guaraní.

El 11 de mayo

Un cable de Upi publicado por este diario ponía el acento en la continuidad de los disturbios y la represión policial, aunque no decía nada de la ascendente figura de Cohn-Bendit que lanza por radio la consigna de “Ya que ellos ocupan La Sorbona, ocupemos nosotros el barrio Latino”. Esa noche habrá una feroz represión policial y el 11 de mayo los sindicatos convocan a una huelga y las manifestaciones se agudizan en todas partes.

Chamamé y carnaval

En 1968 se graba en Odeón el disco “Carnaval Correntino” con doce temas autoría de Sosa Cordero. El conjunto que lo secunda se denomina Los Litorales y estaba dirigido por Carlos García. Los temas fueron cantados por Ramona Galarza y Coco Díaz (personalidad literaria, musical y artística de Enrique Antonio Piñeyro).

El lado A contenía: Capital del Carnaval, Esto es el Chaque, Se fue la luna, Vamos al Harem, No vuelvas más, Ahora soy Arlequín, Frou, Frou. El lado B: ¡Titina, ho la la!, Amor de luna y río, Cosas del Carnaval, Si no conoce Corrientes, Tarirari, Correntina bossa nova, Los Dandys.

Ernesto Montiel en los años 60 graba con su cuarteto Santa Ana: 1964, Doble en Odeón; El Señor del Chamamé en 1965, EM en 1966, De vuelta al pago en 1968 y El Guazuncho en 1969. De todo se destaca lo hecho junto al cantante chaqueño Atilio Puchot.

Como dice el Museo virtual del Chamamé en su página, Avelino Flores se desvincula de Vera-Lucero en 1964 y graba su primer disco para Odeón junto a Aníbal Maldonado, Argentino Vargas, Ramón Gutiérrez y Cacho Espíndola. Ese mismo año graba con Cocomarola a dúo de bandoneones la hermosa composición La Topada.

Ireneo, Martiniano, Modesto y Tomás Barrios integran su conjunto en 1959 y en la década de los sesenta grabarán Conjunto Correntino los Hermanos Barrios en 1967, Disco en el sello Asunción en 1968 y Te amaré eternamente en 1969, consolidando su relación con el público.

Mario del Tránsito Cocomarola entre 1966 y 1969 edito: De Corrientes, Fiesta del Chamamé, El Taita Marola, Caraí Chamamé, Primero en chamamé, Chamamé de mi flor, Postal correntina, Fortín correntino, Siempre chamamé, Don Coco y Viva Corrientes.

El malestar crece

13 de mayo: este día será clave porque la manifestación es de un millón de personas en toda Francia. Algunas de las consignas son: “Profesores, alumnos, trabajadores ¡Solidaridad!”; “Gobierno Popular (consigna promovida por el Partido Comunista Francés); y, sobre todo, “10 años, ya basta” (el general De Gaulle justamente hacía 10 años que había llegado al poder, el 13 de mayo de 1958).

El puente General Belgrano

En junio de 1961, los gobernadores constitucionales Anselmo Ducca y Fernando Piragine Niveyro firmaron el convenio que ratificó el tratado o carta intención para el puente interprovincial. Los gobernadores se encontraron en el medio del río Paraná, en el límite de las provincias, a bordo del barco “Taraguy” (del gobierno de Corrientes) y en la cubierta leyeron y firmaron el documento junto con los representantes de Apicc, Federación Económica, Fecorr y otros sectores. En 1967, el interventor federal de Corrientes, Gustavo Revidatti, fue reemplazado en la gobernación por el brigadier Garay Sánchez y en 10 días de gobierno concretó la formación del Ente de Intercomunicación del Nordeste Argentino (Eine). El presidente Onganía visitó Corrientes en mayo de 1967, y la delegación de Apicc que lo entrevistó, integrada por Felipe Mogort, Félix Factor, Alberto Héctor Franco y Exequiel Gutnisky, insistió en su demanda del puente. La Federación Económica liderada por Miguel Popescu, reforzó la solicitud. En el diario El Litoral se publicó el siguiente titular: “Quedó inaugurada la reunión de la Junta de Gobernadores del Nordeste”. En ella se informó que, procedente de Corrientes, el presidente de la Nación, teniente general Juan Carlos Onganía, llegó a Resistencia y dejó inaugurada la reunión de la Junta de Gobernadores del Nordeste Argentino. El presidente Onganía y su comitiva cruzaron el río Paraná a bordo del yate Taragüí, que amarró en el puerto chaqueño de Antequeras a las 8, donde fue recibido por el gobernador del Chaco, coronel (Re) Miguel Basail y varios militares más.

En la Casa de Gobierno del Chaco, se reunieron el presidente Onganía, el gobernador del Chaco coronel Basail; el de Misiones, capitán Hugo Montiel; el de Formosa, Guillermo Sosa Laprida; el de Corrientes, Hugo Garay Sánchez y el de Santa Fe, Eladio Vázquez.

La licitación pública e internacional del puente Chaco-Corrientes fue abierta en abril de 1968, se adjudicó en julio de ese año a un conjunto de empresas italianas y argentinas: Ferrocemento SPA, de Roma; Humberto Girola, de Milán; Impresit SPA, de Milán e Impresit-Sideco SA, de Buenos Aires. Las obras se iniciaron en noviembre de 1968. En octubre de 1968 fue otorgado el préstamo de 34.000 millones de dólares del Banco Internacional de Desarrollo para la financiación del puente de interconexión entre las provincias de Chaco y Corrientes. (Cita del libro Historia del Puente General Belgrano de Nancy Susana Sarasua).

El 15 de mayo

La fábrica Renault de Cleon, en Normandía, se suma al movimiento y junto a ella otras dos empresas de la región: huelga total, ocupación ilimitada, secuestro de la Dirección; banderas rojas en las rejas... Ya hay 11.000 huelguistas.

El 16 de mayo

El resto de las fábricas Renault se suma al movimiento, banderas rojas ondean en Flins, Sandouville, Le Mans y Billancourt. Aunque ese día sólo hay, en total, 75.000 huelguistas, que Renault entre en lucha es muy significativo: es la mayor empresa de Francia, con 35.000 obreros... Por eso hay un dicho: “Si Renault estornuda, Francia se constipa”. El 18 de mayo El Litoral publica en cable de la agencia Upi que dice: “El régimen ‘degaulista’ afronta la peor cris desde que asumió el poder en Francia. Las huelgas y la ocupación de las fábricas se extienden por todo el país. Cohn-Bendit (conocido popularmente como “Dani el rojo” por el color de su pelo) reaparece, con el pelo teñido de negro, en un acto multitudinario, en el estadio de Charlety en París, convocado por el sindicato de estudiantes (Unfe), grupos izquierdistas y el sindicato Cfdt (en sobrepuja con la CGT), y en el que se puede ver a ciertos políticos socialdemócratas.

Lo correcto en castellano

Segmento de Isabel de Asuad en El Litoral.

—¿Forúnculo o furunculo?

—Ambas formas son correctas.

—¿Es un error decir entremeter por entrometer?

—No es un error. Comúnmente se cree que entremeter, entremetido y entremetimiento son vulgarismos, pero no es así. Estas formas corren parejas con las que habitualmente empleamos: entrometer, entrometido y entrometimiento.

El 28 de mayo

La grave crisis estudiantil y obrera desatada en Francia llegó al propio gabinete del presidente Charles de Gaulle con la renuncia de su ministro de Educación, Alain Peyrefitte, cuyas funciones asumió el primer ministro George Pompidou. Entretanto, el líder izquierdista exhortó a de Gaulle a que abandone la presidencia incluso antes del referéndum programado para el 16 de junio y se ofreció a encabezar un gobierno provisorio que organice la elección de un nuevo presidente.

Canal 13

La tribuna de Chaque, En el espejo del tiempo, Actualidades, Feria de la alegría, Los intocables, Patrulla de frontera, Nace una estrella, Disneylandia, Esto es teatro. Eran las épocas de Los invencibles, Viaje al fondo del mar, Tato y después La Caldera del diablo, Combate, y algo increíble con La hora de Hitchcock.

El 30 de mayo

El Litoral publica en tapa: “Francia al borde de la guerra civil”. Anunció De Gaulle que no renunciará, disolvió la Asamblea Nacional y convocó a elecciones el 23 y 30 de junio. De Gaulle da un discurso: “Me quedo”. Se organizan grandes manifestaciones en apoyo a De Gaulle tanto en París como en el resto de Francia (en las que participan incluso sus viejos enemigos de extrema derecha).

Grupo Nupili

El grupo fundado a mediados de los 50 tuvo una gran actividad en los 60. Integrado por artistas de distintas disciplinas, marcó la época. De Rodolfo Díaz de Vivar a Angela Figueroa, de Enrique Piñeyro a Agustín Orts Mayor, Emilio Rodríguez, Marily Morales Segovia y Ramón Viveros. Pero también entre ellos estaba un joven poeta llamado Guillermo Parodi, que escribía así:

Alongside Anita’s room

Asombrado, oblicuo y espeso

peligrosamente enterrado

por todo el desarraigo

vernáculo

cruzándome la piel

cuán quisiera along my self

a bajar llanuras hasta el dorado

límite que inventas

en el tiempo

ese espacio amarillo

ese silencio

que ronda tus zapatos, tus pisadas

la tristeza increíble de tus cosas

la precaria sonrisa

que te dobla.

(ronronea el recuerdo de ciertos olores esenciales

en el frío escalón de la esperanza).