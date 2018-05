Hay que superar la profunda grieta

El común de los argentinos, ese de a pie y de buenas intenciones, clama desde hace tiempo una verdadera unión, una especie de “borrón y cuenta nueva”, que permita tirar todos juntos y en la misma dirección el carro del éxito y posibilite el crecimiento del país.

Desde hace tiempo se insiste en la grieta, y no son pocos los que ayudan y fogonean su existencia y permanencia.

Contrariamente a lo que desea la gran mayoría de los argentinos, muchos -principalmente los políticos-, tanto oficialistas como opositores, insisten en profundizar la división, recurriendo la más de las veces a la bajeza.

Ultimamente la oposición al Gobierno macrista redobló sus críticas a la actual gestión, cuestionando la política económica, expresando su oposición a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al igual que el aumento tarifario.

A propósito de esto último el presidente Mauricio Macri apuntó este lunes contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner al cuestionar la viabilidad del proyecto que impulsa el peronismo para retrotraer el precio de las tarifas. “Les pido a los senadores y gobernadores peronistas que no se dejen llevar por las locuras de Cristina”, dijo.

Si bien mantuvo un perfil bajo en los últimos tiempos, en esta ocasión la senadora nacional por Unidad Ciudadana no lo dejó pasar, y le respondió desde su cuenta de Twitter, acusándolo de “Machirulo”. “Tratar de loca a una mujer. Típico de Machirulo”, escribió.

El Presidente decidió dar su sorpresivo discurso con una inusual dureza, en vísperas de la votación especial de este miércoles en la que la oposición le daría sanción definitiva al proyecto de tarifas de Diputados, y que se encamina hacia el seguro veto presidencial.

Indudablemente el Gobierno apeló de nuevo a la ex presidenta, que hace semanas que no se le escucha la voz. Esta vez para intentar compartir el costo político del veto. Una jugada riesgosa que tensa las negociaciones. Y que la ex mandataria decidió aceptar.

Es la tercera vez en poco más de un mes que Macri utiliza esta metodología de comunicación oficial, una virtual cadena nacional. Todas directamente relacionadas al debate por los aumentos de tarifas.

La primera fue el 23 de abril, desde Vaca Muerta: el jefe de Estado insistió en el ahorro en el consumo energético y pidió a gobernadores e intendentes por la eliminación de impuestos en las facturas de los servicios públicos.

La segunda, hace tres semanas, fue en Casa Rosada. En menos de tres minutos, anunció el inicio de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en medio de la crisis cambiaria y de la discusión sobre tarifas con la oposición, que veinticuatro horas después respondió con la media sanción en Diputados.

Macri dedicó la primera parte de su mensaje de este lunes a criticar los subsidios y el costo de la energía de la última década, a ahondar en el ahorro en el consumo y de las inversiones de las empresas y en la aceleración de la reducción del déficit fiscal. Y en ratificar los aumentos vigentes. “Sé que no es fácil”, reconoció.

Pero el pasaje medular de su discurso recién apareció sobre el final. Fue cuando les habló a los gobernadores y senadores del PJ: “Demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja conducir por las locuras de Cristina Fernández de Kirchner”.

Aunque pareciera ser que el presidente Macri busca compartir el costo político del veto con Cristina Kirchner, lo dicho por el jefe de Estado lo dejó muy mal parado y en nada ayuda a superar la profunda grieta.

Para lograr esto es necesario superar las diferencias, que cada sector reconozca sus responsabilidades en esta crisis y que ambos se propongan trabajar en conjunto para sacar adelante al país.

Oficialismo y oposición deberían tomar conciencia que de seguir actuando como hasta ahora a nada bueno conducirán al país.