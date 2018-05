Interventor del Inadi: “Hacemos seguimiento de casos de bullying en redes sociales”

En el marco del Plan Nacional Contra la Discriminación, el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Claudio Presman, firmó el lunes y ayer convenios de cooperación mutua con el Gobierno provincial, la Municipalidad de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). En este marco, Presman dialogó con El Litoral respecto a los objetivos de este acuerdo, así como los trabajos que se hacen a nivel nacional. En el país se está estudiando la modificación de la Ley contra la Discriminación y se hace un seguimiento de redes sociales a raíz de casos de bullying que provocaron, por ejemplo en La Plata, el suicidio de una joven.

“El objetivo de esta firma con el Gobierno, la Municipalidad y la Universidad es aportar desde el Inadi capacitaciones necesarias y ayudar en diferentes áreas en lo que respecta a la discriminación, entendiendo a ésta como hechos de violencia de género o de bullying. Además, venimos a apoyar al Inadi local en la promoción de una sociedad más inclusiva y solidaria”, dijo a este medio Presman.

A la vez, precisó que “estos talleres se darán en función de las necesidades de cada organismo, así como también de intercambiar tareas, se pretende además que se conozca la función de esta institución, que no sólo es recibir las denuncias sobre la vulneración de los derechos, también su trabajo consiste en generar políticas públicas para erradicar la discriminación”.

“Tenemos el observatorio de internet que realiza un seguimiento en las redes sociales y nos alerta cuando hay discriminación, ahí ofrecemos conciliaciones o capacitaciones. Tuvimos el caso de una joven que se suicidó en La Plata producto del bullying que sufría en una red social que logramos cerrar. Es un trabajo mancomunado y la idea es trabajar esto mismo acá en Corrientes. Firmamos con los juzgados de paz para que haya una entrada de denuncias por el tema de la discriminación”, indicó el interventor del Instituto nacional.

En cuanto a los casos de discriminación en las redes sociales, dijo que “el límite es complejo porque hay mucha variedad de hechos, lo que sí podemos asegurar es que las fuerzas policiales trabajan en el cibercrimen y cuando nosotros, desde el Inadi, vemos que nos excede, vamos a la Justicia”.

“Se ve todo tipo de bullying, cuestiones religiosas por ejemplo, y cargadas que empiezan con un chico y luego se van agrandando. En un sitio web empieza esto como un juego y se van sumando cientos de personas y se vuelve incontrolable, por eso es tan importante actualizar la legislación”, señaló.

Ante esto, recordó que se realiza el Parlamento Juvenil en el mes de octubre, donde uno de los temas principales que plantean los alumnos es el acoso físico o psicológico al que someten a una persona de forma continua. Además, sostuvo que los más chicos son los que se van transmitiendo los mensajes para que estas situaciones no se repitan, ya que “lo que antes se tomaba como humor ahora se sabe que se equivocan”.

“En las instituciones escolares falta mucho por trabajar y falta compromiso. En un programa, la cantante Karina contó cómo la golpearon en el baño de una escuela y la directora le pidió que se cambie de colegio. Esto no es correcto y hoy está cambiando la situación. Hay que concientizar sobre esto, hay mucho de qué hablar y ocuparse. Hay que lograr limpiar y quedar sin violencia, sin odio y sin estigmas. Es una tarea titánica pero hay que hacerla”, sostuvo Presman.

Otro tipo de denuncias que reciben con frecuencia es la que refiere a la violencia de género y sobre esto comentó que “se trabaja desde el Inadi porque este tipo de violencia comienza con una discriminación hacia la mujer, estamos tratando de visibilizar casos y que se muestren que estas cosas no deben pasar, que se animen a denunciar”.

“Estamos armando un mapa del delito, hay muchos casos de bullying y discriminación en el ámbito laboral, entre otras denuncias que se trabajan desde el Estado”, dijo y agregó que “hay muchas denuncias que no se realizan y estamos trabajando en ello”.

En relación a lo que cuesta denunciar, indicó que son aquellas situaciones vividas en un boliche, por ejemplo. “Tuvimos un caso donde se discutió el derecho de permanencia en un boliche y se estableció que siempre que sea objetivo sí, pero no cuando es subjetivo, por ejemplo si piden que ingrese con corbata sí, pero no cuando hablan de su color de cabello”, indicó.

A la vez, habló de que se reciben muchas denuncias por violencia de género o algunas discapacidades en el ámbito laboral. “Se está trabajando para renovar la Ley de Discriminación y para ello se está interactuando con organismos”, sostuvo Presman.

Por su parte, Leticia Gauna, representante del Inadi en Corrientes, expresó: “Tenemos el compromiso de articular trabajos con el Gobierno, Comuna y Unne para un mejor abordaje y resolución de conflictos. Visualizamos la falta de información de la ciudadanía en cuanto a sus derechos y lo que puede hacer si son vulnerados. Debemos desnaturalizar algunas prácticas y esto nos permite lograrlo, para ello también es necesa