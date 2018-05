Itatí: controversia en el Concejo por los puesteros

Se realizó una sesión del Concejo Deliberante de Itatí donde se abordó la situación de los vendedores ubicados en puestos callejeros, en la que se leyó un informe escrito presentado por el intendente, José Germán Fernández.

Dicho cuerpo legislativo, había solicitado al Jefe comunal que informe sobre el procedimiento ocurrido en la dársena ubicada sobre calle Desiderio Sosa de la plaza Fray Luis de Bolaños, en relación a los comerciantes, que se le habían retirado módulos escalinatas y escaleras, que utilizan para la exhibición de sus productos.

En la primera parte del escrito, según publicó Noticias Itateñas, Fernández expresa que “el Concejo sanciona una ordenanza bajo el Nº 045/2015, claramente ilícita, ya que contradice el Código Civil y Comercial de la Nación”, que establece que “son bienes pertenecientes al dominio público, excepto lo dispuesto por leyes especiales, en su inciso f) las calles, plazas, caminos, canales, puentes y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común”.

Además aclara que “el Ejecutivo municipal asume su gobierno el 10 de diciembre de 2017, con la Ordenanza mencionada en plena vigencia” por lo que, para no coartar la fuente de trabajo, “que ya hacían uso ilegal del espacio público”, se procedió a renovar la concesión del uso de esos espacios por un plazo de 12 meses, con el firme compromiso de hacer cumplir la Ordenanza Nº 045/15, reiterando en todos sus aspectos la prohibición de dejar escalinatas, escaleras, estantes y todo objeto que obstaculice y/o perjudique la vía pública, en horarios en que los comerciantes no atienden sus puestos respectivos.

El Intendente manifiesta “se omitieron -por parte de los comerciantes- las notificaciones e intimaciones escritas previas al levantamiento de las escaleras correspondientes; no obstante, sí hubo reiteradas notificaciones verbales”.

Luego de haber retirado de la vía pública las escaleras, “se procedió a la restitución inmediata de los objetos para reducir al mínimo los posibles daños, evitándose así un eventual perjuicio”, continúa el escrito.

En otro tramo señala que “es difícil comprender cómo los ediles electos no hacen fuerza común junto al intendente para sacar al pueblo de Itatí adelante, fomentando y creando conciencia que ocupar un espacio público que es de todos, es un delito”.

Asimismo se notificó sobre la existencia de una denuncia penal, hecha por el Intendente respecto a lo acontecido ante la Fiscalía de Instrucción Nº 1, a cargo de Buenaventura Duarte.

Con respecto a los rumores que circularon por las redes sociales, la edil, Marcelina Sosa, manifestó que no es la intención destituir al Intendente, sino buscar soluciones al problema de los puesteros.