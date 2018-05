Por José Ceschi

¡Buen día! Olvidar algo, olvidarse de algo o de alguien suena casi siempre negativo. Lo que “no se debe” hacer. Sin embargo, existen también olvidos positivos: para uno, para los demás, o para uno y otros.

Estuve repasando un librito conocido que pertenece a un buen amigo muy conocido: “Remansos... para seguir andando”, de René Trossero. Dice al respecto:

“Pensaba que al envejecer, sufriría mucho al constatar que me empobrecería olvidando. Ahora que estoy envejeciendo, me alegro al descubrir que, gracias a olvidar lo inútil, recuerdo mejor lo necesario. Y me siento como el marinero que arroja lastres al mar para acelerar la marcha, rumbo al puerto...

El olvido más cruel es el que olvida las personas. ¡Tú sabes bien cuánto te duele cuando te olvidan! ¿Sabes también cuánto sufren los otros cuando tú los olvidas?

Un peregrino olvidó sus alforjas y caminó más de prisa y aliviado, para llegar a la meta. Otro peregrino olvidó los mapas y se perdió sin caminos. ¡Lo importante no es recordar u olvidar, sin saber qué recordar y qué olvidar! Recordar u olvidar son tareas de tu memoria; saber qué recordar y saber qué olvidar es tarea de tu sabiduría. Lo que olvidas sin querer es lo que no quieres recordar; y lo que recuerdas sin querer es lo que no quieres olvidar.

El corazón sabe recordar lo que la memoria olvida, y también sabe olvidar lo que la memoria recuerda. La madre no olvida al hijo, aunque no lo esté recordando, porque duerme. Por eso se despierta ante el primer quejido.

Aunque la memoria del ofendido no olvide las ofensas, el corazón del que perdona olvida que fue ofendido. No me digas que para amarme a mí te has olvidado de tí. Porque nunca te acuerdas mejor de ti que cuando te “olvidas” para amar el otro... Olvidar la muerte de un ser querido y olvidar la ofensa que te hirió, no es perder la memoria de lo sucedido, sino liberarte del dolor que te oprime y del odio y el rencor que te envenenan. ¡La persona sana puede tener recuerdos tristes, sin entristecerse, y puede recordar ofensas sin sentirse ofendida!

¿No te emociona pensar que, aunque tú te olvides de Dios, Dios no se olvida de ti?”.

¡Hasta mañana!