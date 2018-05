Por caso de meningitis fatal piden que controlen el calendario de vacunación

El domingo pasado en la ciudad de Resistencia falleció una niña de doce años y su madre producto de una meningitis denominada “fulminante” y en este contexto la jefa de Infectología del Pediátrico, quien dialogó con los médicos que atendieron este caso, se refirió a la enfermedad. La doctora Andrea Gajo Gane de Borda aseguró que la principal medida de prevención es la vacuna y que todos los casos que se trataron en el Hospital Juan Pablo II este año fueron virales y por ello todos los pacientes se recuperaron y fueron dados de alta.

“La niña de doce años falleció por una meningococcemia, por un germen meningococo que es muy agresivo y no da tiempo para tratarlo. Si bien no es tan frecuente, sí tiene un alto impacto social por causar muerte repentina. Lo que hay que resaltar es que en este caso fue meningococo C, hay cinco diferentes, los cuales van cambiando de prevalencia en nuestro país; los más frecuentes son B y W”, explicó la jefa de Infectología.

A la vez, agregó que “sí existe la vacuna y está contemplada en el calendario para niños menores de dos años y luego un refuerzo a los 11 años”. “No me han confirmado si esta niña se colocó el refuerzo de los once años, de ahí la importancia de colocarse las dosis en tiempo y forma”, sostuvo.

“Los médicos que la atendieron me comentaron que no les dio tiempo de actuar, que ingresó al nosocomio y al poco tiempo falleció. La principal recomendación es que tengan las vacunas al día, si bien la C no es tan frecuente, sí tiene alto impacto por ser fatal”, agregó.

Respecto a la forma de contagio precisó: “La bacteriana se contagia por vía respiratoria. Esta se coloniza en una persona (en su boca). No sirve de nada la fumigación. Es altamente contagiosa. Lo único que hay que hacer es vacunarse”.

“En Corrientes, los casos que se trataron en el Pediátrico no fueron graves y todos los pacientes se recuperaron. No tuvimos ningún meningococo este año pero cada tanto aparece. Trabajé y presenté un informe a nivel nacional, la prevalencia en Argentina es de la meningitis B. Son diferentes virus algunos, más agresivos que otros. Hay meningitis virales y bacterianas, las últimas son las malas, para todas hay vacuna”, indicó la pediatra e infectóloga Andrea Gajo Gane de Borda.

Enfermedad

La meningitis meningocócica es una infección bacteriana grave de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede causar importantes daños cerebrales y es mortal en el 50 por ciento de los casos no tratados.

Hay diferentes bacterias causantes de meningitis. Neisseria meningitidis es una de ellas y puede causar grandes epidemias. Se han identificado 12 serogrupos de Neisseria meningitidis, seis de los cuales (A, B, C, W, X e Y) pueden causar epidemias.

La meningitis bacteriana puede producir daños cerebrales, sordera o discapacidad de aprendizaje en un 10 a 20 por ciento de los supervivientes. Una forma menos frecuente pero más grave de enfermedad meningocócica es la septicemia meningocócica, que se caracteriza por una erupción cutánea hemorrágica y colapso circulatorio rápido.

Caso

Cabe recordar que la niña que falleció en el Chaco, ingresó al Hospital Perrando derivada del Eva Perón de Barranqueras, a las 21.30 de la noche del sábado ya descompensada y en estado crítico. De manera inmediata fue derivada a terapia intensiva, donde los médicos a primera vista detectaron manchas en su cuerpo, por lo que se iniciaron las acciones por síntomas.

Las autoridades hospitalarias informaron que el primer diagnóstico fue una meningitis bacteriana denominada “fulminante” por las pocas horas de evolución que determinaron la muerte de la nena, por lo que rápidamente se iniciaron las acciones preventivas y de contención de todos quienes hayan tenido contacto con la niña y su madre.

Luego de conocer la muerte de su hija, la madre se descompensó y fue al hospital, donde los médicos detectaron síntomas similares a los de su hija, e inmediatamente se comenzó la asistencia, aunque finalmente la mamá de la niña falleció cerca del mediodía de este domingo.