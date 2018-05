Ladrilleros advierten que la venta bajó un 65% en los últimos meses

La situación de alerta de los ladrilleros en la ciudad no es nueva, ya que la crítica realidad llevó al cierre de muchos obrajes en los últimos años. Lo cierto es que, desde mediados del año pasado hasta ahora, los niveles de venta descendieron de una manera rotunda, complicando seriamente a los trabajadores del sector.

Consultado sobre esta situación, Julio Abasolo, referente del rubro, comentó a El Litoral que “la situación es muy complicada para nosotros, se vende cada vez menos y a poco valor por lo que se nos hace muy difícil mantenernos”.

En este mismo sentido, el trabajador señaló que “hasta octubre del año pasado había unas 360 ladrillerías en la ciudad y cada una vendía cerca de 7 mil ladrillos por mes”; y agregó: “Ahora funcionan unos 200 obrajes y se comercializan más o menos 4 mil”. De esta manera, la baja de las ventas resulta más que llamativa, pasando en poco tiempo de unos 2,5 unidades a tan sólo 800 mil, teniendo en cuenta la producción total de la ciudad.

“Hay mucha competencia con los ladrillos chaqueños y cada vez nos compran menos, encima cuando vienen te piden que le bajes el precio y terminamos haciéndolo por necesidad”, expresó Abasolo. Asimismo, el trabajador recordó que “tenemos dificultades con las herramientas y los costos que siempre suben”.

Ante esta situación, muchos de los ladrilleros decidieron buscar otras formas para poder ganarse la vida. “Algunos hacen changas de albañil o consiguen algún trabajo temporal; cuando terminan ahí vuelven a la ladrillería”, comentó Julio Abasolo. De esta manera, sigue descendiendo la cantidad de obrajes ya que muchos cerraron por la apremiante situación económica y otros no trabajan por cierto periodo de tiempo.

Esta difícil realidad se sostiene desde hace años en el sector y los trabajadores insisten en la necesidad de algún tipo de ayuda o asistencia estatal. Tras haber realizado algunas manifestaciones este año y presentado notas formales, los trabajadores aún aguardan una respuesta oficial. Al respecto, Abasolo recordó que “en marzo pedimos poder acceder a algún crédito blando que nos puedan facilitar, alimentos y útiles escolares para nuestros hijos, pero la verdad es que no pasó nada”.

En este sentido, vale decir que existe un proyecto que se encuentra en Comisión de la Cámara de Diputados de la provincia que busca brindar contención a los ladrilleros para mejorar su situación y además evitar que los obrajes sigan cerrando.

Es que, las complicaciones para la actividad se dan de manera generalizada, en todos los sectores ribereños capitalinos, más allá de algunas ayudas y donaciones circunstanciales que pueden recibir desde ciertos sectores particulares.

Según adelantaron los trabajadores, seguirán insistiendo con la posibilidad de algunas mejoras, ya que aseguran que su intención es seguir en el rubro y que los trabajos en otro ámbito lo realizan solamente por extrema necesidad. Por ello, esperan que el proyecto legislativo pueda avanzar ágilmente para así reactivar las ladrillerías y volver a ser competitivos en el mercado regional, aumentando las ventas.