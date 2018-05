Marcos Peña: “La política tarifaria del kirchnerismo era una mentira”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se manifestó en línea con el pedido del presidente Mauricio Macri, quien reclamó a la oposición no acompañar el proyecto que retrotrae las tarifas a los valores de noviembre del año pasado, y afirmó en este sentido que “la política tarifaria del kirchnerismo era una mentira”.

En declaraciones a la prensa luego de una reunión de Gabinete que mantuvo en Casa Rosada, Peña argumentó que bajo el kirchnerismo “rigió durante mucho tiempo” una “demagogia en materia energética y tarifaria que al final era una mentira, porque se demostró que no era que no se pagaban las tarifas, sino que se pagaban desde otro lado”.