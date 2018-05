Macri pidió a los intendentes que “reacomoden” las tasas

En busca de calmar las aguas de propios y extraños, Mauricio Macri compartió en Casa Rosada un almuerzo con 18 intendentes. Al igual que lo hizo con los gobernadores, el Presidente se reunió con los jefes comunales de capitales provinciales con el objetivo de trasmitirles tranquilidad y comentarles los pasos a seguir del plan económico del Gobierno.

En ese contexto, el Jefe de Estado les pidió a los intendentes que “reacomoden” las tasas municipales de sus respectivos distritos para “alcanzar el nivel de equilibrio” que pregona el Gobierno. Asimismo, el propio Macri puso el acento en “el gasto de la política” y les reiteró que “no se parará ninguna de las obras que hayan comenzado”.

Junto al mandatario también estuvieron presentes el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el subsecretario de Relaciones Municipales, Lucas Delfino. Asimismo, sólo cinco jefes comunales no fueron de la partida: Horacio “Pechi” Quiroga (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Alberto Paredes Urquiza (La Rioja), todos ellos con problemas de agenda; Walter Vuoto (Ushuaia) y Jorge Capitanich (Resistencia), quienes no respondieron a la invitación de la Rosada.

Quienes sí asistieron al encuentro fueron: José Corral (Santa Fe), Julio Garro (La Plata), Rossana Artero (Rawson), Ramón Mestre (Córdoba), Eduardo Tassano (Corrientes), Sergio Varisco (Paraná), Jorge Jofre (Formosa), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy); Leandro Altolaguirre (Santa Rosa), Rodolfo Suárez (Mendoza), Mario Losada (Posadas), José Foulkes (Viedma), Franco Aranda (San Juan), Ariel Ponce (San Luis), Roberto Giubetich (Río Gallegos) y Germán Alfaro (San Miguel de Tucumán).

Tras la reunión que se extendió por al menos dos horas, Delfino fue el encargado de brindar algunos detalles del encuentro. “El Presidente les trasmitió a los intendentes que el esfuerzo para sacar a la Argentina adelante requiere del compromiso de toda la clase dirigente y política2, lanzó el funcionario en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Sobre el debate alrededor de la tasas municipales que cada ciudad carga a las boletas de los servicios públicos, Delfino aclaró que “Macri les pidió a los que todavía no hicieron el reacomodamiento de sus plantas municipales y las tasas que se pongan a trabajar en eso”.