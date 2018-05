Estatales rechazaron un aumento del 12 por ciento y no descartan un paro

La Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) se declaró “en estado de alerta y movilización” y no descarta la realización de medidas de fuerza luego de que el gobierno nacional, en el marco de la negociación paritaria, sólo ofrece un 12 por ciento de incremento salarial sin la posibilidad de revisión de la pauta ante el incremento del costo de vida.

Ayer el gremio que conduce Andrés Rodríguez, comunicó “el rechazo absoluto” a la propuesta que no consideran como “insuficiente e incompleta”. Por otra parte, el gremio señaló que la propuesta del Gobierno no contempla el pase a planta de empleados públicos que ya realizaron los concursos correspondiente y, sobre todo, “no ofrecen garantías para el cese de despidos” en diferente ámbitos del Estado y que, como sostiene el gremio, han solicitado en más de una oportunidad “definiciones concretas”.

Ante ello, el sindicato se declaró en “estado de alerta y movilización” esperando que los funcionarios del Estado nacional “revisen su actitud y asuman el compromiso genuino de garantizar las fuentes laborales y arrimar una propuesta que se parezca a alguna realidad de las que estamos viviendo en estos tiempos”.