Investigan al marido de una enfermera hallada muerta

Una mujer que trabajaba como enfermera en el Hospital Italiano de Buenos Aires fue encontrada muerta en su casa en la localidad bonaerense de Longchamps, partido de Almirante Brown, al Sur del Gran Buenos Aires. Investigan si se trató de un femicidio, aunque su marido negó estar vinculado al crimen y la Policía no descarta otras pistas.

“Soy inocente y lo puedo demostrar”, dijo el marido de la enfermera del Italiano asesinada, ayer en declaraciones a un canal de noticias.

Se trata de Marcela Coronel de 33 años. Minutos antes de su hallazgo, la Policía encontró a la hija de la mujer, de un año y medio, abandonada en una plaza de Burzaco.

La pequeña fue trasladada a la Comisaría de la Familia de Almirante Brown, donde luego acudió el padre, Gabriel Guevara de 24 años.

Según Guevara, él se había ido a trabajar y había dejado a la niña con su madre, que entraba al hospital a las 14. Pero cuando supo a través de las redes sociales que la niña fue hallada sola en la calle, contactó a su hermana que solía cuidar de su sobrina por las tardes.

Ella le dijo que a las 9.30 recibió un mensaje de la madre de la pequeña, donde le pedía que fuera a cuidarla porque se iba a la casa de su madre. La Policía halló extraña esa versión, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía N° 2 de Lomas de Zamora, que ordenó una inspección en la casa de la pareja.

Allí fue que los peritos encontraron en un galpón el cuerpo de Marcela Coronel envuelto en una frazada.

Marido

El marido de la víctima, Gabriel Guevara, uno de los sospechosos del crimen, dijo que es inocente, que en ese momento estaba trabajando y que hace dos meses había recibido amenazas.

“Estoy a disposición de la Justicia para demostrarles que yo no fui”, afirmó.

“No entiendo cómo pasó todo eso. Yo me entero ayer por la mañana de que mi hija estaba perdida. Un amigo me avisó que en las redes sociales circulaba una foto de mi nena y me desesperé. Llamé a mi mujer y como no me atendió, llamé a mi hermana, quien me dijo que Marcela le había pedido si podía ir a cuidar a mi hija porque se tenía que ir”, relató Gabriel. Cuando Guevara fue hasta la comisaría para recoger a la nena, la Policía consideró que su versión tenía detalles sospechosos.