Tras un mes apareció el perro por el que ofrecían un auto de recompensa

Hacía casi un mes que unos ladrones entraron a robarle la casa a Gladys Peralta. Y además de los bienes materiales, los delincuentes se llevaron hasta a su perro, Santino. Es por eso que la mujer, desesperada, ofreció su auto, su única posesión, como recompensa. La buena noticia es que después de la búsqueda que se hizo viral, el golden retriever apareció y ya se reencontró con su familia.

Gladys, que había usado las redes para hacer su desesperada búsqueda, contó en Facebook la noticia.

“Apareció Santino. Valió la pena todo por vos, mi gordo bello, y por Tobías. Gracias al señor que me lo devolvió, lo encontró en la calle hace un rato”, indicó.

Y agregó: “Lo retuvo en su casa y no quiso llamarme. él se vino en moto, ¡con un pie quebrado! Y me dijo que había encontrado a Santino.

Si vieran la emoción de ese hombre, estaba feliz y convencido de que era Santino, de tal manera que me hizo temblar”, dijo la mujer, a través de un video en el que se ve la felicidad de su mascota al verla.