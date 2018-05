Llamativa ausencia de Cristiano Ronaldo

Ya había dejado un indicio de su alejamiento del Real Madrid luego de conseguir su quinta Champions League como profesional, asegurando que “fue muy bonito estar en el Madrid”.

En esta ocasión, Cristiano Ronaldo vuelve a encender la alarma entre los hinchas merengues, ya que no aparece en la promoción de la camiseta del club para la temporada 2018/19.

La ausencia del portugués en el video promocional es entendible, ya que se trata de una publicidad de Adidas, competencia número uno de Nike, empresa que viste al siete bravo.

Pero lo llamativo es que absolutamente todos sus compañeros posaron con esta nueva camiseta para la tienda online del Real Madrid, excepto Cristiano, quien sigue con las idas y vueltas con el club.

Según distintos medios españoles, el motivo por el cual Ronaldo no aparece es que no pudo asistir a esa sesión fotográfica, ya que tenía otro compromiso comercial, y desde entonces no se pudo pautar una nueva fecha para sacarse la foto. Los rumores también recaen en que el luso está negociando una mejora del contrato, por eso tantas idas y vueltas.