Laurita Fernández y Fede Bal, separados: “Esta vez es definitivo”

“No estamos más juntos. Decidimos terminar la relación porque lo intentamos y no funcionó”. Después de haber superado varias crisis de pareja y dos rupturas, Laurita Fernández y Fede Bal decidieron poner punto final a su relación. Hace un mes había sido la última reconciliación, después de un escándalo con Becky Vázquez, la bailarina que compartió elenco con el actor en Magnífica y quien fue señalada como la tercera en discordia. “Es mejor estar separados. No estamos más juntos hace un tiempo, no mucho, pero hace un tiempo”, contó la protagonista de Sugar en una nota frente a las cámaras de Intrusos, sin brindar mayores detalles sobre la nueva ruptura. “Hay mucho amor y fue todo en buenos términos, algo muy hablado”, agregó. Cuando el cronista le preguntó si esta vez la separación era definitiva, en referencia a que lograron superar las separaciones anteriores, la bailarina no dudó en asentir: “Sí, me voy a quedar con lo hermosos que fueron para mí muchos momentos de nuestra relación”.

Si bien Laurita no reveló hace cuánto están separados, la semana pasada Fede Bal -que había viajado a Tucumán para filmar la película “Rumbo al mar”- le había expresado su amor en las redes sociales. “¡Te extraño tanto!”, decía el posteo.