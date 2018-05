Tinelli no descarta una candidatura presidencial

Marcelo Tinelli estudia la posibilidad de presentarse como candidato a presidente como una alternativa outsider contra la polarización entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner.

Después de la primera reunión de Tinelli con su producción de cara a la nueva temporada del Bailando, el conductor fue entrevistado mano a mano por Luis Novaresio en A24, donde adelantó detalles de su programa y expresó sus aspiraciones políticas. “Vamos a darle más participación a los sueños y a las ONG que trabajan en ellos. También vamos a trabajar con talentos, con más chicos y vamos a llevar el programa en vivo al interior”, adelantó Tinelli y confesó que aún no está definido el jurado del Bailando. Tinelli se mostró preocupado por la pobreza y habló más como político que como conductor de la TV. “Mi mirada es para abajo, una Argentina sale dándole a los que menos tienen, no beneficios para los que más tienen. Tenemos que arrancar de abajo”, enfatizó. Y prosiguió: “Para mí la economía tiene que tener tres patas: consumo, exportaciones e inversiones genuinas, no la timba financiera como ha pasado en los últimos años”, sentenció.