Germán Braillard participó de una conferencia en Taiwán

Invitado por el gobierno de Taiwán en representación de la Argentina, el concejal de la ciudad de Corrientes Germán Braillard participó de la capacitación intensiva en manejo sustentable de la tierra para el desarrollo socio-económico. El programa fue organizado por el International Center for Land Policy Studies and Training, prestigiosa institución internacional que junto al Lincoln Institute for Land Policy llevan adelante este adiestramiento desde hace 50 años. Cabe rescatar que el dirigente correntino fue el único argentino en formar parte de la iniciativa que congregó durante 30 días a más de 50 políticos y funcionarios de 40 países que intercambiaron experiencias internacionales y discutieron políticas públicas con las autoridades taiwanesas.

Referiéndose a tan singular experiencia, Braillard destacó que "la experiencia de aprender y capacitarme en una sociedad tan desarrollada y diferente a la nuestra es una oportunidad casi única a la que creo, la aproveché al máximo. Una sociedad como la taiwanesa que hace solo 30 años nos exportaba ositos de peluche -como dice la famosa canción- hoy es un mega proveedor de microchips de alta tecnología y componentes para Notebooks de primer nivel. Aprender de su experiencia enfocada en la educación, la investigación y el desarrollo, es central para que nos podamos generar las oportunidades que los correntinos necesitamos", subrayó.

Por último, el concejal correntino agregó que: "el siglo XXI es el siglo de la planificación, la investigación, el desarrollo, y eso solo se consigue capacitando constantemente a nuestros ciudadanos. Esos son los debates que nos deben unir e inspirar a los argentinos", culminó.