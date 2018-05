Denuncian condiciones de hacinamiento y abandono en la Alcaidía de Paso de los Libres

COMUNICADO DE PRENSA

Tras la inspección del pasado 20 de abril de 2018, por parte de una delegación del Comité, encabezada por su presidente, el Dr. Ramón Leguizamón a la Alcaidía local de la Policía de Corrientes, y la constatación en sede policial de condiciones infrahumanas, vejatorias, para las 60 personas detenidas allí, por disposición judicial, este Comité, en el marco de lo establecido en el art 10 de la Ley Provincial 6280 que lo pone en funciones, presentó una nota al Ministro de Seguridad informando de esta grave situación y reclamando, con un plazo de diez días hábiles, que se tomen las medidas que reviertan y mejoren positivamente las situaciones, inhumanas, vejatorias y degradantes de los allí alojados. Este plazo se cumplió el 14 de mayo y hasta la fecha se han hecho ingentes esfuerzos oficiosos para que el Ministerio responda y no se ha obtenido respuesta alguna.- El Comité se ve en la necesidad de hacer públicas las condiciones de extrema precariedad, hacinamiento y abandono. Entre las principales falencias queremos destacar que en forma unánime todos los detenidos cuestionan la mala alimentación, que llega en envases plásticos, y en mal estado. No cuentan con camas suficientes para todos los detenidos, específicamente faltan colchones y los existentes son sumamente finos, siendo utilizados, en la mayoría de las veces para dormir en el suelo. Las instalaciones eléctricas de carácter muy precario y peligroso, con cables colgados que denotan que son de muy vieja data, situación que se trasforma en un gran riesgo, principalmente cuando llueve, atento a que se inundan todas las celdas. Los baños son precarios, e insuficientes para toda la población carcelaria y carecen de agua caliente. Los olores son nauseabundos ya que la alcaidía no cuenta con conexión del servicio de cloacas, a la red local, reiteradamente se tapan las cañerías, que deben ser destapadas a mano por los internos. Los líquidos cloacales son observados en el patio por cañerías rotas que brotan en los pisos de los patios y las celdas. A esta situación tenemos que agregar la gran cantidad de cucarachas y roedores que habitan en estos espacios cloacales y conviven con la importante población, éste mismo patio es el lugar donde los detenidos reciben sus visitas transformándose en un gran foco de contaminación. Los detenidos reclaman atención médica. Se pudo observar gran cantidad de erupciones e infecciones en la piel, producto de la constante exposición a los residuos cloacales. Los detenidos manifiestan mal trato psicológico y castigos corporales por parte de la policía que no respeta sus derechos básicos, además de realizar requisas vejatorias a las visitas. Además, se advierte la ausencia total de actividades educativas y laborales y la falta de acceso a la recreación. El edificio es del siglo XIX, sin mantenimiento, con falencias insostenibles en el tiempo. Se adjuntan fotografías que grafican lo arriba descripto, la falta de mantenimiento, las condiciones insalubres y de falta de higiene, la mala alimentación, la precariedad y peligrosidad de las instalaciones eléctricas entre otras.-

Ante la falta de respuestas del Ministerio de Seguridad, responsable de la vida y la dignidad de las personas bajo su custodia este Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, prepara acciones judiciales invocando el precedente de las actuaciones por similares condiciones en la Alcaidia de Goya

Por el Comité : Dr Ramón C. Leguizamón, Pte