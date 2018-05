“No dejo de soñar con grabar un disco"

El teatro Vera será escenario de los festejos de 50 años de carrera del eximió guitarrista Claudio Gabis. Uno de los fundadores de la mítica banda Manal, una de las creadoras del llamado rock argentino, se presentará en el coliseo correntino este viernes 1 de junio (21.30 horas) en el marco del ciclo Blues en el Río. Previo a la visita, Gabis dialogó con El Litoral y expresó su deseo de "pasarla bien", por primera vez, con el público correntino.

"Será un buen concierto para pasarla bien, para que el público esté contento. Voy a compartir el escenario con músicos que ya conozco, con quienes generamos empatía, confianza y nos llevamos bien". Junto al guitarrista, quien también supo ser parte de "La Pesada del Rock and Roll" se presentarán Silencio Blues Trio, Pelo Blues y Cote Gauna. "Además voy a tocar por primera vez un lugar tradicional y emblemático como el Vera. Será un placer" acentuó Gabis.

Si bien el año pasado ya brindó un taller ("me gusta decirlo más así, una clínica me suena más a sanatorio, Je” expresó) en Corrientes, está será la primera ocasión que pise un escenario local. "Hace muchos años, apenas llegábamos a Rosario. Para nosotros era como una gira internacional. No había medios de gestión o producciones locales para ir a presentarnos. También íbamos para la costa. Era complicado salir del área metropolitana" reconoció respecto a la primera época del movimiento del rock argentino.

¿Qué te motiva a realizar esta gira?

“Hace 29 años que vivo en España y quería iniciar la rutina de giras anuales. Me satisface lo que conlleva, me permite conocer el movimiento musical que hay en el país. Conocer a los músicos. Compartir una estética, una ideología. Ser creativos, liberarse, intentar cambiar el mundo" apuntó como premisa de lo que son sus presentaciones.

Vale destacar que este es el segundo año que Claudio Gabis gira por el país y cuando llegue a Corrientes, ya habrá recorrido 10 ciudades del país, en lo que va de 2018.

Junto a Manal, Gabis grabó tres discos. Otros seis con La Pesada y colaboró con otros artistas, una infinidad de veces. Sin embargo su última grabación como solista fue en 2013, en Convocatoria, una reedición de álbum doble, con dos bonus tracks grabados en Madrid. "No soy prolífico grabando, tengo material propio. No dejo de soñar con grabar un disco" le reconoció a este cronista.

Las entradas anticipadas para el recital son muy accesibles y ya están a la venta en Que Sea Rock (Pellegrini 1427) y en Honky Tonk (Shopping Mall Sarmiento – Resistencia) con un valor de $150 (en puerta, el día del evento, costarán $200). La organización recomienda adquirirlas con anticipación ya que la capacidad será limitada.