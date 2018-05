Denuncian que un conductor se negó a pagar el estacionamiento y golpeó a un tarjetero

Cristian Sánchez Araujo es el tarjetero que fue agredido por un conductor que no quiso pagar las dos horas que dejó estacionado su vehículo. El hecho se produjo ayer por la mañana sobre calle Mariano Moreno entre Santa Fe y San Lorenzo.

“El señor estacionó su auto a las 8,30 y me pagó 1 hora. Cuando venció su horario lo volví a cargar al sistema y así pasaron varias horas. Yo ya no quería seguir cobrando porque si no volvía, ese dinero lo tenía que rendir a la Caja Municipal”, dijo Sánchez Araujo, en declaraciones a radio Sudamericana.

“El hombre vino a las 13.30, cuando yo ya estaba con mi mujer y mi hija a punto de irme y le dije que me pagara 40 pesos por dos horas", sostuvo el trabajador y agregó que "el señor me dijo que esa plata no tenía, que sólo me podía dar 15 pesos y nada más”.

Fue allí cuando inició la discusión entre tarjetero y cliente que terminó en una golpiza. “Yo me quedé firme y le dije que me pagara, pero este señor se enojó porque no lo dejé avanzar y me pegó una piña en el rostro que me hizo volar los anteojos”,aseguró Sánchez.

Una patrulla policial que pasaba por el lugar debió intervenir en la gresca y todos terminaron en la Comisaría.